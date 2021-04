Lola Medina, madre de Nacho Palau ha vuelto a conceder una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ para mostrar su opinión sobre Miguel Bosé, ex pareja de su hijo. Desde que el cantante se separó de Palau, Medina ha mostrado su descontento por cómo ha gestionado todo el intérprete de ‘Amante Bandido’. Una vez más ha hablado sin tapujos en un plato de televisión y ha dejado claro que el artista “me asusta un poco”. Es necesario recordar que hace una semana se emitió en La Sexta la charla con Évole donde Bosé admitió que se consideraba negacionista, entre otras muchas cosas, lo que ha dado pie a que la su ex suegra también se manifieste al respecto.

“Yo a este señor no le conozco. Pone unas caras…”, ha declarado previamente antes de iniciar la conversión con Jorge Javier Vázquez. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para pedir disculpas al artista. “Cuando dije que era un imbécil no pensaba que fuera a salir. Yo no quiero insultarle, pero ha hecho cosas muy mal”, ha expresado muy sincera. Del mismo modo, Lola ha definido a Miguel Bosé como una persona “estricta” y “cuadriculada” y ha mostrado su indignación porque la ex pareja de su hijo dejó caer que perdió la voz por Palau. “Miguel tenía problemas de voz desde hace tiempo”, ha afirmado muy segura.

Sobre la confesión de Bosé sobre el consumo de drogas la invitada se ha mostrado muy tajante. “¿Qué necesidad había de contar eso? Hay niños de por medio. A lo mejor el día de mañana les dicen cosas. Se lo podría haber callado”, ha revelado mientras ha dejado claro que nunca ha visto a la ex pareja de su hijo drogado y que este sí era conocedor de las adicciones de Miguel. Por otro lado, ha querido aclarar que las críticas de aquellos que les tildan de aprovechados están muy equivocados. “No le consiento a Lomana ni a nadie que digan que somos unos interesados. Nacho nunca exigió nada. Mi hijo vivió en un cuchitril casi sin agua y sin luz durante mucho tiempo. No queremos nada de este señor. A Nacho lo tiró con una mano delante y otra detrás. Me importa un bledo lo que diga”, ha dicho molesta. “Cuando venía Lucía Bosé le daba 200 euros a cada uno. Bueno, he de reconocer que la primera vez que vino Lucía le dio 1000 euros para que nos lo diera. Miguel no ayuda económicamente a dos de sus hijos, solo les envía ropa de vez en cuando”, ha dado a conocer sobre la ayuda que en alguna ocasión le ha dado a sus nietos la madre del intérprete de ‘Morir de amor’.

Durante la distendida charla con el presentador del formato, ha salido a la luz el tema que lleva acaparando titulares varias semanas :el negacionismo del artista. “Está neurótico perdido. Miguel tiene un carácter muy fuerte, pero no lo reconozco últimamente. No es el Miguel Bosé que yo he conocido», ha sentenciado.