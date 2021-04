Miguel Bosé volvió con fuerza a la televisión nacional de la mano de Jordi Évole. Y lo hizo con una entrevista emitida en dos partes, la primera en la que habló principalmente de temas personales, y la segunda centrada en su postura negacionista sobre el coronavirus. Y parece que no ha quedado satisfecho. El cantante, que reside en México desde hace unos años, se ha pronunciado en la televisión catalana sobre lo que pudimos ver el domingo 18 de abril en La Sexta.

Mientras que Jordi Évole contó en ‘Al Rojo Vivo’ que el intérprete de ‘Amante Bandido’ había salido contento con la emisión de la primera parte, ahora ha sido el artista el que se ha pronunciado tras ver la segunda parte. «Pensaba que el resultado iba a ser mejor y más respetuoso», ha contado a Carlos Fuentes en Teve Cat.

«Alardea mucho de que soy su amigo y ya le dije: ‘Si tratas así a tus amigos no sé cómo tratarás al resto’», explica que le contó a Évola después del segundo capítulo. Bosé ha explicado que, al hablar de «la plandemia» el entrevistador «no se portó bien»: «Creó unas encerronas incómodas que yo tuve que lidiar y al final ahí quedaron. Creo que está bien quela gente con ese material que tiene opine y se dé cuenta, sobre todo se dé cuenta. No solo de mi postura, también de lo que se deriva de esos momentos del miedo que los ‘oficialistas’ nos tienen a nosotros los negacionistas».

Miguel ha contado que esperaba «que no hubiese tanta trampa»: «No es solo lo que dices, si no lo que uno puede llegar a editar y cómo lo edita». Y se ha defendido sobre su intervención: «Hubo dos o tres momentos que fueron feos para él, para mí no. Él se delató. Y se delató como un tipo que tenía que defender una postura y que a lo largo de la entrevista se ve que la fue perdiendo».

Para ello ha señalado que «los que conocemos la evidencia que contamos, apuntamos y decimos los riesgos que hay, los pros y los contras. Y en ese momento creo que él sintió que había perdido terreno». Según él «los argumentos que ellos (los ‘oficialistas’) esgrimen, no tienen fuerza».

Su descontento con lo que se ha visto recala en que no se han visto algunos de sus argumentos: «Y yo creo que la manipulación de los medios, una vez más, es inmensa. Tienen mucho miedo al negacionismo o a esas cosas que ellos llaman conspiraciones».

Miguel Bosé fue uno de los primeros que negó la existencia de una pandemia. Sus comentarios a través de sus redes sociales en contra de la emergencia sanitaria que se estaba viviendo en todo el mundo, provocaron las críticas de sus followers, así como de sus fans y amigos. De ahí que decidiera cerrar su perfil. Ahora ha vuelto tanto a las redes como a la televisión y sus declaraciones han vuelto a tener una gran repercusión.