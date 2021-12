Rocío Carrasco se ha vuelto a coronar como una de las grandes protagonistas en la parrilla de Telecinco. Y no es para menos, ya que tras anunciarse la próxima emisión de El último viaje de Rocío, un sinfín de rostros conocidos han querido pronunciarse sobre qué les parece este homenaje a Rocío Jurado. Entre ellos Gloria Camila, que pese a ser hija de la cantante no ve con buenos ojos que su hermana vaya a hacer públicos varios documentos personales.

Entre tanta controversia, fue durante la noche de ayer cuando Rocío Carrasco entró en directo en Sábado Deluxe para explicar más detalles sobre el especial de su madre. Visiblemente nerviosa y emocionada, la ex de Antonio David Flores aseguró que está tranquila y “como loca” con la mirada puesta en el martes: “Va a ser un acontecimiento impresionante, se va a liar pero para bien”, explicó a Jorge Javier Vázquez. “El martes vamos a seguir disfrutando con ella y por ella. Ella es inconmensurable como artista y como persona y ahí está su legado”, contaba enorgullecida.

Desde que saliera a la luz su primera docuserie, la madre de Rocío Flores ha dado un paso más allá en el mundo de la televisión, algo que hasta entonces parecía impensable. Por su parte, el presentador del Deluxe le preguntó sobre qué había cambiado para que tuviera “el valor de enfrentarte a ese legado y compartirlo”: “Ha pasado tiempo, cuando mi madre fallece y yo tengo que vaciar la casa de La Moraleja no fue nada fácil, era una casa muy grande con mucha vida dentro. Hice esa mudanza en las circunstancias en las que me encontraba, había perdido a mi padre 5 años antes y se me juntó todo con lo que ya todo el mundo sabe. No estaba en condiciones de poder abrir, mirar, escucharla… Desde hace algunos meses estoy más fuerte, tengo fuerza, empuje, ese coraje que antes me faltaba”, se sinceraba.

A tan solo unos días de que salgan a la luz 30 toneladas de objetos personales de Jurado, su hija Rocío ha querido mandar un mensaje a todos aquellos seres queridos de la fallecida: “A mí cuando me lo propusieron me pareció una cosa tan maravillosa. Toda aquella persona que la quiere y haya querido y la admire, si quieren participar de una forma u otra…”, zanjó, dejando una puerta entreabierta a su familia materna. Y es que pese a que Gloria Camila ya expresó su negativa sin haber visto el documental, Terelu cree que la conversación pendiente entre ambas está cada vez más cerca. Una reacción que no ha pasado desapercibida para Rocío Carrasco: “Eso ha dicho Terelu, ¿no? Yo digo que tiempo al tiempo. El tiempo es impredecible, tanto para mucho como para poco… (…) El homenaje del martes va a ser tan bonito que ya no se te va a ocurrir hacerme más preguntas de estas”, decía entre risas a Jorge Javier. ¿Estaremos a punto de presenciar uno de los acercamientos más esperados de los últimos meses?