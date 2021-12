Los últimos días han sido especialmente complicados para Terelu Campos en televisión. En medio de una particular guerra con su hermana, la colaboradora de Viva la vida no ha tenido reparo en sacar la cara por su hija y entre tanto, también ha recordado al padre de su hija y cómo fue su romance con él y la posterior ruptura.

Tras el polígrafo protagonizado por Carmen Borrego en Sábado Deluxe, la primogénita de María Teresa Campos agradecía el apoyo de Alejandro Rubio con una bonita muestra de cariño que no pasó desapercibida para ninguno de sus compañeros: “Tengo que agradecerle muchas cosas. Siempre, y ahora especialmente. Al final tú te separas, que va a hacer 19 años desde que me divorcié, pero cuando tú has construido algo con amor y que es el nexo de unión lo nuestro es para el resto de nuestra vida”, se sinceraba. Unas palabras a las que dio continuidad durante el pasado programa, cuando habló sobre la ruptura sin tabúes: “Muchas veces me pregunto por qué me separé pero luego tenemos un ‘arreón’ y me acuerdo. Somos un choque de trenes, me pilló desbordada de trabajo. En un momento en el que crees que puedes salir de todo y no nos pilló en un buen momento”, decía entre risas. Aún así, la madre de Alejandra Rubio cree que lo suyo con su ex está zanjado y no hay vuelta atrás: “No podemos reescribir nuestra historia”, concluía.

Pese a haberse dado a conocer numerosos romances de Terelu en un pasado, sus últimos años han estado protagonizados por la calma en el ámbito sentimental y así lo ha aclarado ella misma: “No estoy abierta al amor porque lo que yo quiero es muy difícil. He vivido mucho y he vivido bien, no tengo carencias. He disfrutado de la vida y he disfrutado del amor. Estoy en un momento en el que no me apetece hacer ese esfuerzo”, confirmaba, dejando claro que actualmente la búsqueda del amor no está entre sus planes. Parece ser que a día de hoy, la colaboradora solo tiene en mente seguir disfrutando de su trabajo, de su hija y de su madre, con quien ha pasado varios días de convivencia.

Con estas declaraciones en su programa, Terelu revalidaba lo que ya había asegurado a través de su blog en Lecturas: “En la vida tomamos decisiones y hay que aprender a vivir con ellas. En aquel momento creí que separarme era lo mejor, pero con lo que sé hoy de cómo son las relaciones, probablemente, no fue lo más acertado… De alguna manera. Alejandro sigue siendo el hombre más importante de mi vida, porque con él he tenido lo más importante de mi vida: mi hija, Alejandra. El próximo mes de febrero se cumplirán diecinueve años de nuestra separación, pero es maravilloso que yo siga reconociéndole ese papel tan importante en mi vida”, finalizó. ¿Estará Terelu un tanto “arrepentida” de haber tomado un camino distinto al del empresario?