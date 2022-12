Jorge Pérez y Alba Carrillo se han convertido, sin duda, en los protagonistas indiscutibles del papel cuché desde que vieron la luz unas controvertidas imágenes de ambos en la fiesta de Navidad Unicorn, la productora en la que trabajan. Estas fueron difundidas por el programa Fiesta y en ellas los colaboradores se dejaban ver tonteando, muy juntos y en una actitud de lo más cariñosa.

Hay quien ha llegado incluso a identificar un beso entre ambos, lo que supondría una infidelidad por parte del ex guardia civil a su mujer, Alicia Peña, a quien le unen 12 años de matrimonio y cuatro hijos en común. No obstante, aunque tanto Jorge como Alba reconocen que su actitud durante aquella noche fue de todo menos adecuada, los dos han llegado a asegurar que en ningún momento sobrepasaron la barrera del flirteo.

Sin embargo, poco a poco han ido saliendo nuevos detalles de aquel polémico encuentro que han dejado entrever, que no solo es que entre ellos hubiese habido un beso, sino que, además, dieron rienda suelta a su pasión en casa de Marta López. Fue allí hasta donde se dirigió la exmodelo nada más abandonar la fiesta y, al parecer, cuando Jorge se enteró de que se había marchado y de que ese, precisamente, era su paradero, decidió trasladarse al lugar para continuar la noche con la colaboradora de una manera mucho más íntima.

Así lo reveló Miguel Frigenti hace unos días en Sálvame. El colaborador aseguró que los protagonistas de la historia se volvieron a encontrar al marcharse de la discoteca donde se celebró la fiesta: «Lo que me cuentan es que ese calentón se tenía que apagar y se apagó, apagaron el fuego en casa de Marta», reveló Frigenti. «¿A qué hora llegó Jorge?», preguntó a través de la cámara a Alicia Peña.

Por su parte, Miguel Ángel Nicolás, aseguró que pasaron exactamente dos horas desde que el ex guardia civil abandonó la fiesta y llegó a su casa, pues, tal y como confesó el amigo ‘especial’ de Alba Carrillo, daban las 05:00 horas cuando entró por la puerta de su domicilio: “Alba Carrillo se fue con Marta López entre las tres menos cuarto y las tres de la mañana, Jorge se fue a las tres o tres y 10”, explicó. Una información que desmontó, de inmediato, la versión del exconcursante de Supervivientes.

No obstante, parece que el arrepentimiento que ha mostrado en todo momento, así como las múltiples explicaciones que ha dado delante y detrás de las cámaras le han servido para ganarse el perdón de su esposa, que, tal y como ella misma anunció, ha decidido perdonarle y seguir adelante con su relación: «Somos luz, somos familia, somos valores que a la oscuridad, a los malvados… a los que no lo tienen, les hace daño y esto es lo que tenemos que pagar… Lo digo como una esposa que sí, que le ama, que le quiere con locura, y que tiene que trabajar el perdón y la relación con él, ya que ahora mismo está todo muy reciente, y hay un gran dolor en mi corazón», expresó en sus redes sociales.

Un flirteo que viene de lejos

Jorge y Alba han mantenido, en todo momento, que entre ellos nunca ha existido algo más que una simple amistad ni una «tensión sexual», aunque sí una «química especial». A la vista está que no es del todo así, pues, en caso de no sentirse atraídos, no se hubiesen comportado de esta manera aquella noche.

Lo cierto es que el tonteo y el cachondeo entre el ex guardia civil y la hija de Lucía Pariente no es algo de ahora, sino que viene de lejos. Su complicidad lleva existiendo desde hace por lo menos un año, concretamente, desde que ambos empezaron a coincidir en programas como Ya es mediodía, donde se acostumbraron a intercambiar miradas cómplices, risas nerviosas e incluso algún que otro piropo en directo que, en su momento, pasó totalmente desapercibido, pues Jorge estaba felizmente casado y tenía una familia.

Muchos lo entendieron como un juego de televisión en el que el principal objetivo de ese ‘pique’ era entretener al espectador, pero ahora ha quedado demostrado que se trataba de algo más que real. «Te pones muy guapo cuando te enfadas», le llegó a decir Carrillo en una ocasión. Y es que, por si esto fuera poco, también existen imágenes de ellos abandonando su lugar de trabajo juntos, sonrientes y haciendo alarde de que alguna chispa se había encendido entre ellos.

Sea como fuere, todo parece apuntar a que todo esto tan solo quedará en un error del pasado en el que, por lo menos Jorge, intentará no volver a caer solo con tal de seguir manteniendo unida a su familia. Veremos cómo se van sucediendo los hechos.