Alba Carrillo saca su artillería pesada contra Jorge: “Ha dicho cosas por detrás que no me gustan”

El acercamiento entre Alba Carrillo y Jorge Pérez está dando de qué hablar, y mucho. Si bien era durante este mismo fin de semana cuando los colaboradores de Ya es mediodía reaparecían en Fiesta para explicar sus versiones y guardarse mutuo respeto, lo cierto es que ahora su vínculo podría haber dado un giro de 180 grados. Prueba de ello es el testimonio de la ex de Feliciano López durante este mismo mediodía, en el cual ha dejado entrever que no le estarían gustando en absoluto algunos comentarios de su compañero tras el desliz.

Hace tan solo unas horas, la hija de Lucía Pariente se sinceraba al máximo frente a Joaquín Prat después de todos los comentarios que ha tenido que escuchar. Y es que, no le parece correcto el hecho de que Jorge haya calificado su actitud como un “juego peligroso”, creyendo incluso que éste “ha dicho cosas por detrás”: “Pero Jorge, ¿qué dices? No entiendo lo que significa, me gustaría que me lo explicara, es verdad que hay cosas que estoy escuchando de él que no me están gustando pero me voy a mantener tranquila”, comenzaba explicando, para después estallar y expresar su parecer como nunca antes: “Yo estoy ya de dramas hasta la punta de las narices. Esto ha sido una cosa que le pasa a todo el mundo, que hace todo el mundo y ya está bien, vamos a dejar de dramatizar”, señalaba, visiblemente molesta al considerar que las personas están apuntándola negativamente de manera un tanto injusta: “Dicen que he sido la pecadora que le ha sacado de su tranquilidad”.

No obstante, Alba ha dejado caer que prefiere no sacar juicios precipitados del que todavía es su “amigo”, aunque reconoce que tienen una “conversación pendiente”: “Creo que ha dicho cosas por detrás y todo que no me han gustado”, zanjaba, para después contraatacar a la esposa de Jorge, Alicia Peña, por aludir a sus cuatro hijos y dejar a Carrillo en un segundo plano: “Yo tengo uno y merece el mismo respeto que los hijos de Jorge (…) Muy bien que os queráis todos, pero yo estoy aquí y me merezco el mismo respeto y tengo la misma familia, tener un hijo no es menos que tener cuatro y tengo un proyecto de vida”, insistía, para después además asegurar que está “un poco dolida” con sus compañeros de productora por grabarle durante la polémica fiesta de Navidad: “Me da como vergüenza y no tendría por qué sentirme así. Me parece feo porque yo no lo hice, vas a una fiesta a disfrutar y se supone que estás en casa con gente amiga”, ha zanjado, aclarando así que, a día de hoy, no confía en algunas personas en las que sí lo hacía hace tan solo unos días, aunque por el momento habrá que esperar para ver en qué queda su conexión amistosa con el ganador de Supervivientes después de esa esperadísima charla.