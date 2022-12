Alba Carrillo fulmina a Jorge Pérez en su vida con este sencillo gesto

Alba Carrillo ha sido la protagonista con mayúsculas de uno de los mayores culebrones de todo el 2022. Su escarceo con Jorge Pérez y todo el reguero de polémica que trajo consigo han acumulado horas y horas de debate, en televisión y en los principales portales de comunicación. Durante semanas fue todo un escándalo que hoy en día parece haberse difuminado por completo. Sin embargo, la colaboradora de televisión ha querido poner la puntilla.

Esta última semana del año se configura como el momento perfecto para hacer balances y echar la vista hacia atrás para ver lo que han dado de sí los últimos 12 meses. Y qué mejor manera de agrupar todos los recuerdos que haciendo un vídeo recopilatorio. Eso es lo que ha hecho la hija de Lucía Pariente. Esta publicación superior resume los mejores momentos de Alba Carrillo en 2022.

Intensas sesiones de gimnasio, planes con amigos, posados, días de trabajo en Mediaset y muchos momentos con su hijo abundan en esta sucesión de imágenes. Pero hay algo que llama la atención por encima de todo: no hay ni rastro de Jorge Pérez. La ex de Fonsi Nieto no ha querido incluir a quien hasta hace poco era uno de sus mejores amigos dentro del universo de la televisión. Han acabado mal y no lo esconde, quiere borrarlo de su vida para siempre.

Si Alba Carrillo ha tomado la decisión de olvidarse de Jorge Pérez es algo que no parece preocuparle demasiado al ganador de Supervivientes, quien ha subido una imagen a sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores su cambio de look. El año que se va ha sido aciago para él porque a punto ha estado de perder a su mujer, Alicia Peña, madre de sus cuatro hijos, por la infidelidad con Alba Carrillo. Sin embargo, ella decidió perdonarlo y trabajar en recuperar la confianza en su marido. Jorge quiere hacer borrón y cuenta nueva y qué mejor manera de llevarlo a cabo que modificando su aspecto y para ello se ha quitado su característica barba.

El adiós de Alba Carrillo a la televisión

Alba ha sido noticia en las últimas semanas también por hacer un punto y aparte en su trabajo en televisión. De buenas a primeras, Carrillo ha decidido poner fin a su intervención en programas de Telecinco. ¿Qué había detrás de este movimiento? La periodista Sandra Aladro puso algo de luz al respecto: «Yo sé que ha estado muy preocupada por su hijo porque tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz, se destrozó la cara y ha estado muy pendiente de él (…) De momento, quiere seguir en su casa porque dentro de un mes tiene los exámenes del último curso de criminología, que lo termina ya. Es su prioridad ahora mismo. Estudiar, centrarse, y que yo sepa, no tiene en mente un regreso inmediato». El 2023 deparará nuevos retos en la vida de Alba Carrillo.