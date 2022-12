Alba Carrillo se ha convertido en la gran protagonista de Sábado Deluxe. La presentadora se ha sometido al polígrafo de Conchita para contar su verdad sobre el entramado amoroso en el que se ha visto envuelta por su affaire con Jorge Pérez, quien, por ahora, continúa en un segundo plano, evitando así cualquier tipo de contacto con los medios de comunicación.

«Estoy tranquila porque voy a contar la verdad». Con estas palabras Alba Carrillo ha iniciado su entrevista más esperada, que ha estado conducida por María Patiño. Carrillo ha hablado largo y tendido y ha reprochado la actitud del ex guardia civil en estas últimas semanas. «Está siendo muy cobarde. Está haciendo un juego muy sucio. Deja de poner a mujeres para que nos peleemos. Sal y cuenta la verdad», ha indicado.

Además, Alba ha confesado que había recibido amenazas por parte del contertuliano. «Son amenazas veladas, temas de tribunales, denuncias… Hay colaboradores que han dicho que él está preparando una demanda. He tenido mucha presión porque molesta que yo hoy esté aquí. Tienen miedo de que diga la verdad», ha contado. Sobre la mujer de Jorge, Alicia Peña, también se ha pronunciado. «Yo no le creería nada. Ha ido poniendo parches. Una vez que le han pillado, di la verdad. Le está haciendo un daño excesivo a su mujer. No solo a ella, también a todo el mundo», ha contado sin tapujos.

Por otro lado, Alba Carrillo ha indicado que no desea “meter en la hoguera” a Jorge Pérez, pero que sí iba a contar su vivencia. Incluso ha confesado que flirteaba con ella desde hace tiempo, también cuando su mujer estaba embarazada de su cuarto hijo. «Era algo más que evidente. Se nota cuando un compañero te agarra con complicidad», ha soltado en directo.

La invitada al espacio que ameniza las noches de los sábados ha negado que se ha puesto de acuerdo con Marta López para hundir al colaborador. «De todas las personas con las que he estado al que menos rédito le podía sacar es a Jorge Pérez», ha espetado. «Yo como cornuda profesional me falla que Alicia no pregunte más cosas. Ella da por hecho que lo que le dice su marido está bien», ha añadido.

El último movimiento de Jorge Pérez

Jorge Pérez ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano en medio de esta vorágine de reacciones debido a su affaire con Alba Carrillo. Lo último que publicó en su perfil de Instagram fue un comunicado indicando que sería la última vez que hablaría con lo sucedido con la colaboradora de televisión.

Y así ha sido, ya que según ha contado la propia Carrillo, el ex guardia civil estaría buscando la manera de actuar, pero por la vía judicial.