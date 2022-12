Alba Carrillo acude urgentemente al hospital al sufrir un ataque de ansiedad

No cabe duda de que los últimos días no han sido nada fáciles para Alba Carrillo. Si bien era hace casi dos semanas cuando salía a la luz que la colaboradora de Fiesta había tenido un affaire con Jorge Pérez durante la celebración navideña de su productora, ahora se han dado a conocer una serie de detalles más concretos por los que la ex de Feliciano López se ha mantenido en vilo, habiendo incluso hecho peligrar su salud en momentos determinados.

Ha llamado especialmente la atención que, pese a haberse convertido en una de las comentaristas más destacadas de Ya es mediodía, dado especialmente su acercamiento con su compañero, Alba no ha acudido hoy a su puesto de trabajo por motivos de salud. Finalmente, ha podido saberse que la hija de Lucía Pariente se ha visto obligada a acudir a un hospital por un ataque de nervios provocado por todo lo acontecido en las últimas semanas. Algo que ha hecho saltar las alarmas de sus seres queridos, incluida su amiga Marta López, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el tema en el plató de Sálvame.

Como de manera habitual, la ex concursante de Gran Hermano ha acudido al programa de las tardes de Telecinco como una pieza clave en esta historia de amor-odio, sobre todo sabiéndose que fue en su casa donde Alba y Jorge habrían mantenido sexo. Pero lo cierto es que Marta ha notado a su amiga muy diferente en los últimos días y por el tema en cuestión: “Estos días la he visto con muchos altibajos”, comenzaba explicando, para después expresar el dolor que siente su amiga por lo ocurrido con una persona a la que consideraba su amigo: “A pesar de lo que ha pasado, quería mucho a Jorge y se siente muy decepcionada (…) No se ha portado bien desde el principio”, zanja, refiriéndose al ex guardia civil y dejando entrever que la ex de Fonsi Nieto no lo está pasando bien con todo lo que gira en torno a ella a raíz de aquella noche de fiesta.

Sea como fuere, la colaboradora parece seguir firme en sus convicciones y no tiene problema alguno en contar su versión cuando le preguntan por ella. Algo que precisamente ocurría hace tan solo unas horas, cuando Carrillo se convertía en protagonista de un directo de Instagram junto a la periodista Adriana Dorronsoro, con la que hablaba largo y tendido sobre el ganador de Supervivientes: “No es mal tío, pero lo ha gestionado todo muy mal. Ya cuando te pillan con la pistola en la mano, pues chico, di la verdad. Ha sido desleal a su mujer, a mí”, desvelaba, para después renegar de su compañero como nunca antes: “Estaba casi en un acto de caridad porque es un tío guapo. No es un grandísimo colaborador ni tiene especial gracia”. No obstante, Alba asegura tener aún un as en la manga sobre aquel día que podría poner, aún más si cabe, a Jorge contra las cuerdas. ¿Será ese también el detonante de su crisis de ansiedad?