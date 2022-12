Viaje frustrado y planes de futuro: Alba Carrillo se sincera ante la ‘huida’ de Jorge Pérez

Han pasado diez días desde que salió a la luz el polémico acercamiento entre Jorge Pérez y Alba Carrillo durante la fiesta de Navidad de su productora, y sin embargo, no dejan de hacerse públicos detalles que en un primer momento los protagonistas en cuestión habían querido omitir. Pese a que a priori parecía que ambos colaboradores de Ya es mediodía únicamente habían compartido besos, lo cierto es que más tarde la ex de Fonsi Nieto admitió haber llegado más allá con su compañero, hasta el punto de haber tenido una noche de pasión en la casa de su amiga Marta López. Algo con lo que no parece estar muy de acuerdo el otro protagonista en cuestión, razón por la que ha optado por permanecer en un segundo plano.

Aunque en su día se consolidó como uno de los colaboradores más destacados del programa del mediodía de Telecinco, lo cierto es que la figura positiva del ganador de Supervivientes se ha ido disipando con el paso de los días. Tanto les así, que aunque primero fue él el que dio la cara al sentarse en Fiesta y posteriormente en otros espacios televisivos para contar su versión, ahora prefiere mantenerse al margen dado el giro de los acontecimientos ocurrido. Una postura que quizá no estaría gustando en absoluto a su productora, o así lo han asegurado fuentes cercanas a ambas partes para Semana, ya que “lo que en un principio podía llegar a entenderse desde la productora, porque veían lógico que quisiera tomarse unos días, ya no está sentando bien. Una cosa es cogerse unos días y otra es negarse a volver al programa”, comentan, dejando entrever que “se puede encontrar con que, cuando quiera volver, la productora ya no quiera que lo haga”. Sin duda alguna, un movimiento totalmente contrario al de Alba Carrillo, que parece haber roto todo vínculo amistoso con Jorge Pérez y estar dispuesta a contar con todo lujo de detalles lo sucedido aquella noche: “Quedan cosas, todavía puede quedar peor Jorge”, asegura. Aún así, prefiere dejar la fiesta en paz, por lo que “no lo contará” para así “no contribuir al linchamiento”. Un miramiento que parecía no estar dispuesta a tener la esposa de Jorge, Alicia Peña, que se habría puesto en contacto con Marta López para “echar una mano a Jorge” diciendo que “era Alba la que está detrás de él en la fiesta”: “Yo le digo que no voy a dejar mal a Alba, porque cuando ella va detrás de Jorge no se quita (…) Yo le doy mi consejo de que deje en paz a Alba, y le digo a Jorge que más le vale que no la caliente”, desvela la ex concursante de Gran Hermano.

Sea como fuere, todo apunta a que poco o nada queda de la amistad que un día mantuvieron Pérez y Carrillo, habiendo aliviado su “tensión sexual” en una noche que ha resultado ser vox pópuli después de que ambos pensaran planes juntos como una escapada a París.