Alba Carrillo intenta pasar página después de realizar su catarsis particular y contar toda la verdad sobre su encuentro íntimo con Jorge Pérez y todo el revuelo sucesivo. No ha pasado ni una semana de la fiesta de empresa donde se desató toda la polémica y la colaboradora se ha dejado ver en otra con un significado muy especial. Este 2 de diciembre, Fonsi Nieto cumple 44 años y lo quiso celebrar con un evento organizado por él mismo en el Teatro Kapital de Madrid, donde reunió a su círculo de gente querida, entre el que se incluía Alba, junto a quien ahora le une una buena relación después de años en los que hubo tensión entre ellos.

La hija de Lucía Pariente acudió a la mítica después de vivir un jueves de lo más intenso y agotador a nivel emocional. Alba se desahogó en Ya es mediodía desvelando detalles de su tonteo con el ex Guardia Civil que aún no había contado. Ahora ya podemos decir ‘tensión sexual resuelta. Se resolvió. No voy a entrar en detalles porque estas cosas son íntimas. Lo que está claro es que dos personas no se besan ni se acuestan si una no quiere, cuando son adultas y lo hacen en libertad», dijo en el programa en el que trabaja. Con el objetivo de olvidarse de todo, Alba Carrillo acudió a la mítica discoteca madrileña buscando evasión y diversión. Y comenzó bromeando: «vaya día que he tenido hoy». No dudó en hablar maravillas del padre de su hijo y quiere que le digamos las cosas bonitas que él ha dicho sobre ella para animarse, después del día que lleva. En cuanto al tema de Jorge explica lo que opina que hayan llevado el sofá a Sálvame.

Por otro lado, no sabe si seguirá siendo amiga del marido de Alicia Peña. De Canales Rivera comenta que tiene mucho que decir y que gracias a ella se ha hecho dos Sálvame esta semana. La gente de Toledo podría contar muchas cosas. Dado el buen humor que la caracteriza, cuando la prensa apostada en la puerta se le preguntó si bailaría alguna canción con Fonsi esta noche aseguró: “si, la de bailar pegados”, dijo bromeando. De momento, no quiere tener una relación seria con nadie.

El otro protagonista de la noche fue Fonsi Nieto. Sonriente como nunca, posó al lado de su nueva pareja, la periodista catalana Maider Barthe. El sobrino del malogrado Ángel Nieto se deshizo en elogios hacia Alba Carrillo: «Es una persona importantísima en mi vida, nos queremos muchísimo, nos tenemos un respeto brutal, es una madre increíble, de lo cual estoy orgullosísimo y he tenido mucha suerte de poder tener un hijo con ella», dijo.

Fonsi no dudó en romper una lanza en favor de la madre de su hijo, cuando está en el ojo del huracán: «Algo me han contado pero yo no digo nada. La apoyo, es la madre de mi hijo y la quiero un montón» y destacó que «hemos tenido nuestros más y nuestros menos, al final los niños sacan lo mejor de ti y te hace recapacitar en muchas cosas y darte cuenta que tanto el uno como otro cometemos fallos».