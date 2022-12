La infidelidad de Jorge Pérez (40) con Alba Carrillo (36) durante la fiesta de la productora Unicorn Content el pasado 25 de noviembre, ha puesto el nombre de la modelo en el foco de la polémica. Otra vez. Si bien la colaboradora empezó defendiendo a su compañero de programa, argumentando que «era solo un tonteo que se nos fue de las manos» pero negando que hubiera ido a más; el pasado jueves, cansada de especulaciones y mentiras en los distintos programas de televisión que conforman la parrilla de Telecinco, ella misma confirmaba con lujo de detalles su affaire con el ex superviviente en el plató de Ya es mediodía.

Según ella, no solo hubo besos con el ex guardia civil, sino que el flirteo continuó horas más tarde en la casa de su amiga Marta López, tal y como ya había avanzado Miguel Frigenti (35) en Sálvame, donde «resolvimos la tensión sexual». «Él me llevó después a mi casa y nos despedimos con un buen beso», dijo la ex de Fonsi Nieto. «Estaba haciendo un ejercicio de contención para defender a mi amigo, pero luego vi que me echaba a mí el muerto, y decidí hablar, me he liberado», añadía después.

Y nada quedó ahí. La colaboradora acusó a Jorge de haber urdido un montaje con su mujer y madre de sus cuatro hijos, Alicia Peña, para presentarla a ella como «una buscona». «Es evidente que él y su mujer han trazado una estrategia y han querido echarme a mí todo el muerto. Dos personas no se acuestan si uno no quiere, él quería estar conmigo a solas y yo con él», dijo.

Tras destapar la verdad de los acontecimientos, las reacciones no se hicieron esperar (y siguen). Una de las más sonadas fue la del torero José Antonio Canales Rivera (48), que acudía a Sálvame posicionándose del lado de Jorge Pérez y tachando a la hija de Lucía Pariente (59) de ser una provocadora que habría jugado todas sus armas de seducción para embaucar al casado. Palabras que le han costado caras al torero. Solo unas horas después, Alba Carillo replicaba a Canales Rivera acusándolo a él también de infiel. «Me alegro de que por fin trabajaras después de tantos días. Te salió mal lo del tito y te fuiste a la tele corriendo. Te vuelves a liar, si estabas tan enamorado ¿Qué haces volviendo a acostarte conmigo estando con ella? Cuidado porque te desmonto lo que tienes con la de Toledo en cuanto yo haga así porque lo que nos has contado a una amiga y a mi de la mujer que tanto amas… ¡Cuidado!», advertía.

Después romper su matrimonio con su mujer y madre de sus dos hijos, M.ª Carmen Fernández, y tener una relación estable con Isabel Márquez de Prado, una empresaria toledana, y la modelo Cynthia Martínez, con quien coincidió en Secret History, el torero tuvo un romance con Alba Carrillo que se habría terminado, al menos de cara a la galería, la pasada primavera.

Llegados a este punto, ¿Le quedan a Alba Carrillo más infidelidades por destapar? Por el momento se conoce que a los nombres de Jorge Pérez y Canales Rivera, se unen otros a los que la colaboradora ha creído sus príncipes aunque han acabado siendo sapos.

Fonsi Nieto, su primer amor

El expiloto de motociclismo español y la modelo comenzaron su relación en 2010. En marzo de 2011 anunciaron que esperaban un bebé, y solo un año después, anunciaron su separación. Fugaz pero intensa, la relación entre ambos ha sido lo más parecido a una montaña rusa en los últimos años, siendo muchas las ocasiones en las que Alba ha sacado a relucir los trapos sucios del ahora DJ.

Pero después de la tormenta llega la calma. O eso dicen. Conocedor de la actual polémica que rodea a la madre de su hijo, Fonsi ha mostrado su apoyo hacía ella en unas declaraciones a los medios de comunicación durante la fiesta de su fiesta de cumpleaños el pasado 2 de diciembre. «Algo me han contado pero yo no digo nada. Me lo ha contado ella, pero ahora se lo preguntáis cuando venga. La apoyo, es la madre de mi hijo y la quiero un montón. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, al final los niños sacan lo mejor de ti y te hacen recapacitar en muchas cosas, y darte cuenta que tanto el uno como el otro cometemos fallos».

Feliciano López, el ‘Happy orto’

A principios de 2013 Alba Carrillo sorprendía anunciando su relación con el tenista Feliciano López, con quien contrajo matrimonio en julio de 2015 y del que, también fugazmente, se separó solo once meses después.

Al contrario que con el paso del tiempo con Fonsi, el final de su relación no terminó para nada bien. Esto se ha visto reflejado en las palabras que la concursante de realities le ha dedicado en el transcurso de los últimos años, hasta ponerle un sonado mote: Happy orto, de » feliz y ano», decía la presentadora en La última cena en setiembre del año pasado. «La verdad, maldigo el día en que conocí a ese hombre».

Y hay más. Mientras formalizaba su separación del tenista en 2016, la colaboradora puso el ojo en el piragüista Javier Hernanz. «Me volví loca de amor por él. Me mandaba a casa cajas de pastelería y, en la tapa, estaba su cara. Yo no sé cómo Feli no se dio cuenta», contaba ella misma mientras concursaba en GH Vip 7, donde terminó por confesar que mientras ambos tuvieron un affaire, Javier llevaba dos años saliendo con la nadadora Mireia Belmonte, con quien rompió en 2019. «Mientras ella ganaba el bronce, él estaba conmigo cenando».

Thibaut Courtois: todavía más esporádico (y polémico)

A finales de 2016, Alba Carrillo empezó una relación con un ingeniero llamado David Vallespín, con quien estaría hasta el verano de 2018. No fue entonces hasta el principio de 2019, cuando Carrillo volvió a abrir su corazón y empezó un romance con el entonces portero del Real Madrid, Thibaut Courtois (30). Pero la falta de discreción y la presión mediática que se generó en torno a los dos fue el principio del fin de algo que duró apenas unos meses. «No somos novios ni lo vamos a ser. He ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía… nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvas a vernos juntos», dijo el ahora guardameta del Atlético de Madrid.

Santi Burgoa, casi el definitivo (pero no)

Tras Thibaut, la última relación conocido de Alba Carillo, que también le salió rana, fue con el también colaborador de televisión Santi Burgoa (38), con quien estuvo un año y medio. Su relación parecía estable pero, en septiembre de este año, la pareja rompió. La colaboradora aseguró que lo habían hecho conservando una bonita amistad, que, al parecer, ha duró hasta el el pasado mes de octubre, cuando se dio a conocer que el periodista habría iniciado una relación sentimental con la actriz de La que se avecina, Vanessa Romero.

Alba insinuaba entonces que Santi podría estar buscando la fama y que había sido él mismo el que filtró las imágenes a la prensa del corazón. «Es peligroso ¿Se ha hecho un Canales Rivera Santi Burgoa? ¡Quiero fama!», decía en Ya es medio día.