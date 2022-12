Dos semanas han pasado ya del affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, una “tensión sexual resuelta” que sigue dando mucho de qué hablar. Después de un bajón anímico que la ha hecho estar alejada del foco mediático por unos días, la ex concursante de GH VIP reaparecía en el plató de Fiesta para dar el último parte sobre su salud. Lo que nadie se esperaba es que su corta y estelar aparición terminase en discusión con Bea Jarrín y abandono de plató incluido.

Cabe destacar que la reportera de Telecinco y amiga de Jorge estaba junto a Emma García para explicar su protagonismo en este triángulo amoroso. Y es que, esta mujer podría haber sido la causante de los celos de Carrillo, además de haber tonteado presuntamente con el ex guardia civil. “No vengo aquí a acusar a nadie, soy una persona discreta que nunca se ha visto envuelta en nada así, pero como se me ha nombrado durante esta semana me veo en la obligación de dar explicaciones porque yo me debo a esta productora para la que actualmente trabajo (…) Me acerco a mi amigo, le advierto, le separo, y eso molesta a Alba. Le dije: ‘Se te está yendo de las manos’. Esa situación perjudicaba a dos personas y en ese momento yo pienso en mi amigo. Le dije: ‘Tu comportamiento no me está gustando un pelo. Jorge, deberías parar esto en seco. Deberías parar o te vienes conmigo’”, explicaba Bea.

Sin embargo, esta versión no convencía en absoluto a Carrillo, que irrumpía en el plató para desmentirla. “Es lo que ella dice que vivió. Tengo mi opinión de lo que ella vivió: ‘Me voy a quedar aquí en la cola a ver si ahora pillo’. Yo te vi con la cabeza en el cuello de Jorge. A ver si yo no voy a poder contestarte”, sentenciaba la colaboradora, dejando caer que la periodista habría intentado un acercamiento también con el ganador de Supervivientes 2020. Tras esto, la televisiva decidía abandonar el plató de Fiesta y velar por su estado de salud. “Con esa señora no quiero hablar nada”, zanjaba, desapareciendo así de la pequeña pantalla. Por su parte, Bea Jarrín dejaba claro que Alba Carrillo no tenía motivos para ponerse celosa de ella: “Ella es un cañonazo de mujer, ¿cómo iba a estar celosa de mí? Yo lo que creo es que Alba se molestó porque los que nos acercábamos le estábamos cortando el rollo”.

Pero parece que no todo ha quedado ahí pues, apenas unas horas después de enfrentamiento, Alba ha reaparecido junto a su madre para acudir a una notaría. Con rostro serio, Lucía Pariente y Alba Carrillo han entrado al edificio sin querer hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Desde la redacción de Look nos hemos puesto en contacto con el entorno más cercano de Carrillo, el cual ha explicado que no van a dar detalles sobre esta visita, respetando así el momento tan complicado que la colaboradora está atravesando. Y es que, aunque se desconoce el motivo de esta visita, este movimiento ha llamado mucho la atención, puesto que hace apenas unos días saló a la luz que Jorge Pérez estaría planeando emprender medidas legales contra ella por contar de forma pública su versión.