Todo lo que no sabes de Mireia Belmonte, abanderada de España en Tokio

Es uno de los rostros más conocidos del deporte español. Mireia Belmonte viaja a Tokio con la delegación nacional con la intención de disfrutar, sin ponerse límites, pero consciente también de algunos de los problemas que arrastra desde el pasado año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mireia Belmonte (@missbelmont)

La catalana será la abanderada de la delegación española junto a otro de los grandes del deporte patrio, Saúl Craviotto. Pero para Belmonte, estos serán unos Juegos Olímpicos especialmente complicados. La deportista tuvo unas hernias inguinales que le trataron con unas infiltraciones y que retrasaron, junto el confinamiento y las restricciones, el inicio de su preparación. A esto se suma el ‘hombro de nadadora’ que sufre desde el año 2015 y que también ha retrasado su entrenamiento. Y como ya se sabe, cuando se trata de una competición de estas características, cada segundo cuenta. Tanto ella como su entrenador son conscientes de que “va un poco corta y que no está en el mismo punto que cuando ganó el oro, pero tampoco tan lejos”. De lo que no hay duda es que va a ir a por todas. Las lesiones que padece Belmonte le han impedido entrenar los 200 mariposa. La nadadora tendrá un calendario más reducido, pero no por ello pruebas menos exigentes. Hace poco confesaba que va con muchas ganas.

Pero más allá de los retos a los que se enfrenta a nivel deportivo, son pocos los detalles que se conocen de su vida a nivel personal. En esta ocasión, dadas las circunstancias, los deportistas no podrán estar acompañados de sus seres queridos para evitar la propagación de la pandemia. Una situación que hace poco denunciaba Ona Carbonell en el caso de su hijo Kai, que se encuentra en pleno proceso de lactancia y que, por fuerza mayor va a tener que interrumpir.

Mireia Belmonte no ha podido viajar acompañada de su pareja, Ángel Capel quien, sin duda, ha sido un gran apoyo para la nadadora en sus momentos más difíciles y estará muy pendiente de su evolución. Fue ella misma quien confirmó hace dos años la relación con el concursante de Operación Triunfo a través de las redes sociales, donde no dejan dedicarse mensajes de cariño. De hecho, en el programa de radio ‘El partidazo de la Cope’ la sorprendieron con una a balada que él le había escrito. Aunque la pareja vive un feliz momento, por ahora no parece que se plantee dar un paso más en su relación. Eso sí, Mireia tiene claro que en el futuro le encantaría tener hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mireia Belmonte (@missbelmont)

En alguna ocasión ha declarado que ha aprendido de sus padres la importancia de esforzarse y trabajar duro para conseguir los objetivos que uno persigue. De la misma manera, en una entrevista con ‘La Misión’ reveló que es una persona muy creyente y que su faceta espiritual ocupa un lugar importante en su vida, aunque no siempre le resulta fácil compatibilizarlo con su rutina diaria.