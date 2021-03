De Terelu Campos a Raquel Mosquera: estas son las reacciones al testimonio de Rocío Carrasco

Desde el pasado martes se tenía la certeza de que el estreno del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, no iba a dejar indiferente a nadie. Y así ha sido. Pasadas las diez de la noche se daba el pistoletazo de salida a este documental que consta de varias entregas donde Rocío Carrasco ha roto su silencio, después de más de dos décadas callada. El por qué, lo dijo anoche a los pocos minutos de comenzar, con un relato donde explicó cómo el miedo y el terror vivido junto a Antonio David Flores hicieron que su situación personal y con sus hijos sea la que conocemos hoy en día.

«Me decía: ‘te los voy a quitar, te van a odiar, voy a hacer que te odien’. Él no tenía derecho a perturbar ese mundo y lo perturbó, cortó el vínculo materno, a mí me lo quitó», relataba entre lágrimas. «Rocío tenía pasión con su madre que soy yo, la que la ha parido he sido yo. Yo soy víctima, pero ellos también son víctimas, son víctimas de una mente diabólica, él ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos», confirmaba totalmente rota mientras explicaba cómo había sentido esa separación con sus hijos. «Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida, ha hecho queme odien, que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel todavía si cabe (…) Nadie me va a devolver todo lo que me he perdido de ellos. Ya no quiero nada, solo quiero que se haga justicia».

Rápidamente las redes sociales comenzaban a arder. Tanto en twitter como en Instagram fueron numerosos los mensajes haciéndose eco de su testimonio desgarrador. Personalidades del mundo de la política, así como amigos, compañeros y gente anónima, opinaron acerca de lo que estaban escuchando de la única protagonista de esta historia que aún quedaba por hablar.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue una de las primeras en hacerse eco de lo que se estaba viendo en prime time y abriendo un hilo que, entre otras respuestas, encontró el aplauso de muchas de las amigas más cercanas a la hija de ‘la más grande’.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Terelu Campos, cuya relación con Rocío es «de hermanas», como ellas mismas han reconocido en más de una ocasión, utilizó ambas redes sociales para exponer sus sentimientos escuchándola, a pesar de todo lo que han vivido juntas en todo este tiempo. «¡Te quiero!, llegó por fin el momento…sufrimiento para quienes son tu vida…qué pena que le hayan hecho tanto daño sin poder defenderse…gracias por hacer esto por ti, por «ella», por Fidel y por los que te amamos y siempre hemos estado y estaremos a tu lado!», comenzaba diciendo en Instagram. «Qué desolación la tuya, mi vida, y a la vez qué necesidad de que se sepa LA VERDAD!!», escribió la comunicadora junto a una imagen de las dos.

Mientras que en twitter se mostraba rota: «Probablemente esta noche está siendo de las peores de mi vida, si no la peor. El conocimiento de lo que ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte. Te quiero con mi vida y te agradezco que hayas decidido que te escuchen…al menos escucharte. Y a Fidel, gracias».

Sus compañeras en ‘Hable con ellas’, con quien entabló una gran amistad, también se pronunciaron al respecto. Sandra Barneda de una manera sencilla, discreta, citando a Borges, confirmando su cariño y su apoyo a su amiga.

«No hables a menos que puedas mejorar el silencio» dijo Borges Rocío lo ha mejorado. #RocioVerdad1 — Sandra Barneda (@SandraBarneda) March 21, 2021



Por su parte, Alba Carrillo fue tan beligerante como lo ha sido en ‘Ya es mediodía’ en los días previos a la emisión del documental y, al igual que Terelu, también se pronunció en sus dos redes sociales haciendo además alusión tanto a Rocío Jurado como a Pedro Carrasco para definir a su gran amiga.

Probablemente no haya heredado la voz de su madre pero sí su fuerza y quizá no golpee como su padre pero si esquiva los golpes de la vida como él, con la cabeza bien alta. Rocío Carrasco, te quiero. #RocioVerdad1 — Alba Carrillo OFICIAL (@AlbaCarrilloTW) March 21, 2021

La presentadora Toñi Moreno mostró su apoyo a la hija de Pedro Carrasco con el hastag #RocioYoSiTeCreo y en su tweet se volcaba con los más indefensos: «Las únicas víctimas son los niños».

Es tan doloroso todo. Rocío hoy está representado a muchas mujeres y muchos hombres que han sufrido el síndrome de alienación parental. Las únicas víctimas son los niños. #RocioYoSiTeCreo — Toñi Moreno (@tmorenomorales) March 21, 2021

De momento, silencio

Durante la emisión del primer capítulo del documental fueron pocos los miembros de la familia Mohedano, incluyendo a Antonio David y a Raquel Mosquera, los que quisieron responder en redes sociales sobre lo que estaba ocurriendo en Telecinco. Tan solo Gloria Camila y la viuda de Pedro Carrasco hicieron movimiento alguno en sus redes sociales. La primera haciéndose eco de una imagen de sus padres besándose y que había colgado su club de fans, y la segunda apelando a la paz. «No tenemos que mirar atrás con ira ni rencor», escribe la peluquera en su mensaje.

«Cada día que pasa, no vuelve. La vida la tenemos que intentar vivir disfrutando con ilusión, con sencillez, con buenos valores y principios que todos sabemos, y con sentido común».

Ni una palabra de Antonio David Flores, que ya avisaba hace unos días sobre su postura, ni de Rocío Flores, ni de Ana María Aldón, a pesar del tremendo ‘zasca’ de Rocío Carrasco que admitió que, aunque en un momento dado tuvo cariño por José Ortega Cano, todo había cambiado y además pensaba que la boda entre su madre y el torero no fue «una decisión acertada».