«No siempre quien calla otorga», dijo en un momento Rocío Carrasco volviendo a guardar silencio. El mismo que ha mantenido durante 25 años y que rompe este domingo a las diez de la noche con la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Es un paso adelante que ha decidido dar para contar su verdad. Así lo anunciaba ‘Sálvame’ el martes cuando, al comenzar el programa, explicaban que tenían entre manos «lo que iba a desmantelar la gran mentira del corazón».

Colaboradores en incrédulos tras ver, en secreto, el avance y un Antonio David totalmente en shock después de visionar lo que se viene. «Sabía que este momento iba a llegar», dijo después de tres minutos totalmente en silencio. «Se avecina tormenta», zanjó. El anuncio del documental llegaba horas después de que ‘Ya es mediodía’ confirmara a Olga Moreno como la quinta concursante de ‘Supervivientes 2021’.

Rocío Carrasco rompe su silencio y lo hace un año después de que su hija, Rocío Flores, pidiera tener noticias de su madre nada más saber cuál era la situación que se estaba viviendo en todo el mundo como consecuencia de la llegada del coronavirus. Lara Álvarez les explicaba a los robinsones cuál era la situación que se estaba sucediendo en España debido a la llegada del COVID, algo de lo que ya habían escuchado hablar al marcharse a Honduras. Minutos después, cada uno de ellos recibía información de sus familiares, que les tranquilizaban.

Rocío Flores veía el video enviado por su padre, Antonio David, pero tras terminar la emisión, estallaba en un llanto desconsolado, al no haber tenido ninguna noticia sobre su madre: «Necesito saber cómo está», decía totalmente rota. «Me parece injusto que no haya sido capaz de mandarme un mensaje. Llevo 7 años sin saber nada de mi madre. Me entran ganas de coger e irme. Solo quiero saber que está bien, lo demás me sobra. Creo que me lo merezco», lloraba en la palapa.

📽️ Rocío Flores se hunde y le pide a la madre, Rocío Carrasco, que le envíe un mensaje #TierraDeNadie4 https://t.co/eaYl2IQv2t — Supervivientes (@Supervivientes) March 17, 2020

Lara Álvarez trató de consolarla, pidiéndole entonces que se quedara con lo positivo de las palabras de su padre: «Las noticias que llegan desde Madrid es que toda tu familia está bien», la incitaba la presentadora. Y terminaba su discurso con una promesa: «Te doy mi palabra que yo personalmente te voy a dar información de tu madre. Voy a mover cielo y tierra para que esa información te llegue». Pero nunca llegó. Ni de manera directa ni indirecta, ni de manera pública ni privada. La nieta de Rocío Jurado continuó haciendo su concurso donde, a pesar de la insistencia de algunos de sus compañeros, entre ellos José Antonio Avilés, no soltó prenda sobre los motivos por los que la relación con su madre estaba totalmente rota.

Rocío Flores pasó el resto de su estancia en Honduras preguntándose cómo estaría su progenitora, que a pesar de la petición de su hija mayor y de las sentidas palabras que le dedicó a lo largo de tres meses de programa, prefirió seguir en silencio. El mismo que guardaba Ro, horas después de conocer el sorprendente movimiento de su madre, con el que quiere responder a todos los ataques, comentarios y juicios a los que se ha visto expuesta a lo largo de más de 20 años.

Juzgada, pero siempre callada

Rocío Carrasco decidió hace dos décadas que lo mejor era estar callada y resolver, lo que ella considerase un ataque a su persona, en los tribunales. Así lo ha hecho, y ha aguantado los comentarios de sus tíos, Amador Mohedano y José Antonio -marido de su tía Gloria-, ha escuchado a José Ortega Cano, quizá el menos beligerante, y también ha escuchado a su tía Rosa y a su hermana Gloria Camila.

Pero especialmente a su exmarido, Antonio David Flores, que ha expuesto su malestar con ella a través de exclusivas en diferentes revistas del cuore, así como de los diferentes programas en los que ha participado, el último, ‘Sálvame’.