Alba Carrillo está viviendo un puente de San José de dulce con dos fechas muy importantes apuntadas en su calendario. Por un lado, el Día del Padre, una jornada emocionante tanto por su progenitor como por el de su hijo. Pero hay otra efeméride que festeja estos días: sus dos años de amor con Santi Burgoa. La colaboradora no es muy dada a exhibir su relación sentimental en redes sociales con el presentador, pero su segundo aniversario bien merecía una excepción.

Alba ha querido tener este bonito detalle con Fonsi Nieto. Ambos han recuperado la sintonía tras los convulsos años después de su ruptura. Actualmente gozan de una buena relación por el bien de su hijo y así lo demostraron el año pasado en la comunión del pequeño. La otra gran felicitación que la colaboradora de Mediaset ha publicado en su cuenta oficial de Instagram es a su novio: Santi Burgoa.

Alba Carrillo ha declarado su amor por el presentador a los cuatro vientos: «Amo la vida contigo y adoro como soy a tu lado. Sí, sacas lo mejor de mi. Esta sensación… la quiero para siempre. Felices dos años…a tu lado! @santiburgoa ❤️», ha escrito, adjuntando una foto de su chico en la playa. No es nada habitual que publique contenido tan romántico. Mucho menos él, que desde que comenzaron su romance no ha subido ninguna imagen junto a su pareja. Prefiere mantener un perfil mediático bajo.

Las pocas apariciones que realizan juntos no va reñido ni mucho menos a que relación sentimental vaya mal encaminada. Todo lo contrario. En estos dos años, Santi Burgoa ha tocado la tecla de la felicidad de una mujer que venía de algún que otro chasco sentimental. El más sonado tuvo lugar con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Alba zanjó su idilio con el belga con un durísimo mensaje: «Lo primero, si tienes dos hijos, vigila tu pito porque no te lo voy a tener que vigilar yo (…) muy feo señor Courtois, porque yo te he estado defendiendo y has tenido muy poca vergüenza. Tenías que haber dicho que era una señora con mayúsculas y yo la he vapuleado. Por cierto, no te estás concentrado en el fútbol porque el otro día te metieron en Bélgica la de Dios es Cristo».

De vuelta a Alba y Santi, para celebrar su segundo año juntos, ambos han salido a disfrutar de una velada romántica en la que no ha faltado una torrija, ahora que se acerca la Semana Santa.

Alba Carrillo, gravemente insultada

Por otro lado, la colaboradora ha denunciado ser víctima de ataques en las redes sociales en forma de insultos muy graves. ¿El motivo? Defender a su amiga Rocío Carrasco ante el inminente estreno de su documental: «Como tú que te has liado con futbolistas y tenistas. Que asco de mujer, mucho asco», «Te pones a hablar de otros si tu eres una z… que estás con todos por dinero», «No presumas de ser amiga de mala madre cuando no te enteras del supuesto intento de suicidio». Son algunas de las feas palabras que ha tenido que leer Alba Carrillo.

Ante estos insultos, la madrileña ha querido grabar unas stories en Instagram: «Ciertos insultos que me están mandado personas que no están de acuerdo conmigo, la manera de comentar las cosas es insultando y diciendo barbaridades, en este caso mujeres. La mayoría son mujeres para mi sorpresa, diré que luego cuando digan que no saben porqué existe el 8M», explicaba. Después, zanjaba la polémica con su ironía habitual: «Si sacáis tiempo para insultarme, sacad tiempo también para coger un libro y el cuadernillo Rubio y aprender a poner las haches, algún acento, esas cosillas. No sé si me hace más daño los insultos o esa cantidad de faltas de ortografía».