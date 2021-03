Sara Carbonero e Iker Casillas son personas fieles a sus principios y que cumplen lo que dicen. Cuando el pasado 12 de marzo anunciaban la disolución de su matrimonio dejaban claro que seguirían manteniendo una buena relación por el bien de sus dos hijos: «Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho», escribían. Dicho y hecho.

La primera en dar ese paso hacia adelante ha sido la periodista. Sara ha querido felicitar el Día del Padre a Casillas de manera pública. Lo ha hecho a través de un comentario en la foto que el exportero del Real Madrid ha colgado en su muro de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

«#Felizfindesemana #primaveraloading #felizdiadelpadre», publicaba el portero. A lo que su exmujer y madre de sus hijos le comentaba: #felizdíaalmejorpapá 🧡🧡🧡🧡». Una respuesta cargada de un amor y cariño que siempre prevalecerá pese a que sus caminos se hayan separado.

Esta afinidad post separación ha sido muy aplaudida por los seguidores del portero español y se resume en comentarios como este: «Qué ejemplo dan 😍😍😍 porque siempre debería ser así ❤️ después de haber habido tanto amor para concebir a vuestros hijos el mismo debe prevalecer para criarlos y educarlos desde el respeto y amor que ellos merecen para que crezcan felices ❤️ aunque el camino de los padres no sea el mismo ya por recorrer 👏👏👏👏». Isabel Jiménez, gran amiga de Sara Carbonero, también ha querido felicitarle el Día del Padre con un «Feliz día bonito!!! 🥰». Bibiana Fernández o Paula Echevarría han sido otros rostros conocidos que se han sumado a Sara y han dejado su mensaje.

Iker Casillas y Sara Carbonero habrían cumplido hoy cinco años como casados. La pareja contrajo matrimonio en secreto un 20 de marzo de 2016 en una íntima boda en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Seis años antes habían comenzado una historia de amor que siempre han querido llevar con discreción pese a lo mediático de sus figuras. Desde el primer momento se convirtieron en una de las parejas favoritas de todos los españoles. Ella era uno de los rostros más bellos de la televisión y pensar en los informativos de deportes era hacerlo ella. Y él ejercía de capitán del Real Madrid y la Selección Española de Fútbol, el encargado de levantar la única copa del mundo que tiene nuestro país hasta la fecha. Imposible no aceptarles como novios.

De Sara Carbonero a Paula Echevarría

La toledana no es la única mamá que ha felicitado el Día del Padre a su exmarido. Paula Echevarría se ha sumado contra todo pronóstico a la iniciativa de Sara Carbonero. Lo ha hecho de manera idéntica, comentando una foto que David Bustamante ha subido a redes sociales en la que se le ve abrazando a su hija en común con la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

«Feliz día del padre David! 🥰», ha escrito la asturiana para sorpresa de todos los seguidores. Esta felicitación llega en un momento duro para el cántabro, después de perder el litigio contra su exasesor, Francisco Manjón, al que había demandado por presunta estafa, falsedad documental, intrusismo y apropiación indebida. Look habló en exclusiva con el vencedor para conocer sus impresiones: «Para mí a nivel personal no supone nada más que la Justicia ha hecho justicia y a nivel profesional, que mi nombre vuelva a estar en el sitio en el que siempre debió estar (…) todo lo demás, la vida personal del señor Bustamante me importa un bledo. No quiero saber nada de él», decía.