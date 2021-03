Hace unos días saltaba la noticia a través de la revista ‘Lecturas’ que Sara Carbonero e Iker Casillas, se separaban tras once años juntos. Más tarde era ‘¡Hola!’ quien afirmaba, que la pareja seguía junta y compartiendo el mismo domicilio. Sin embargo, y pese a haberse encontrado con los medios horas después de conocerse estas informaciones, la periodista tan solo se limitó a decir que se encuentra bien mientras el exportero del Real Madrid, prefirió guardar silencio. Aunque a última hora del viernes todas las sospechas se confirmaron: la pareja se separaba. A través de un comunicado oficial emitido en sus respectivas redes sociales, anunciaron que a partir de ahora iban a tomar caminos diferentes.



El inicio de su historia de amor

La historia de amor de Sara e Iker hizo historia durante el Mundial de Sudáfrica, donde España se alzó con el ansiado trofeo allá en 2010. Por aquel entonces, no habían confirmado su noviazgo, aunque ya llevaban unos meses juntos. La periodista que se desplazó junto a la Selección Española de Fútbol para retransmitir en primera línea lo que iba sucediendo en el campo. Entrevistó a Casillas tras proclamarse España como la vencedora del torneo. Sin duda, un momento que hizo historia. Muy nervioso y emocionado, el exportero dedicó unas especiales palabras a su familia. “Estoy muy feliz muy contento…Se lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano, a mis amigos y a ti…”, dijo el deportista con lágrimas en los ojos mientras besó por sorpresa a la periodista. Gesto que fue aplaudido por los actuales Reyes, don Felipe y doña Letizia.

En cuestión de días se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la crónica social de nuestro país, aunque siempre han apostado por la discreción. Comenzaron una vida juntos y en 2014 sellaron su amor con el nacimiento de su primer hijo, Martín. Más tarde llegaba al mundo, Lucas -2016-.

Una vez Iker Casillas terminó su etapa en el Real Madrid, el 11 de julio de 2015 se confirmó que sería el nuevo portero del F.C. Porto. «Necesitaba volver a sentirme otro. Tener un nuevo ambiente, abandonar estar tan expuesto a la crítica y querer mejorar. Es así amigos, todos los jugadores (sean buenos o malos) quieren mejorar. Y para ello hay mejorar lo físico y lo mental. Y esto último era importante. En Oporto lo volví a sentir. Que no os cuenten otras cosas», declaró en 2020 sobre su marcha del equipo que tantos títulos le ha dado a lo largo de su trayectoria profesional.

De esta manera, Sara Carbonero hizo las maletas y se marchó junto a su marido. Entre Madrid y Portugal ha estado la comunicadora cerca de cinco años, para así cumplir con sus compromisos profesionales. Tras ese periodo de tiempo, Casillas y Carbonero volvieron a Madrid, no sin antes pasar por el periodo más agridulce de sus vidas.

Sus problemas de salud

El 1 de mayo de 2019, Iker Casillas vivió uno de los momentos más angustiosos de su vida. Durante uno de los entrenamientos con el Porto empezó a sentirse indispuesto, aunque no sabía describir exactamente qué le pasaba. Gracias al médico del club descubrieron que a sus 37 años estaba sufriendo un infarto. «Es como estar en una piscina de dos metros, en el fondo, quieres salir y no puedes. Una angustia. Cada vez me faltaba más el aire pero pensé que era una alergia, no un infarto», explicó el exportero en el documental sobre su vida, ‘Colgar las alas’ de Movistar+.

Después era Sara Carobenero quien tuvo que hacer frente a una enfermedad de la que se está recuperando favorablemente. La fundadora de Slow Love fue diagnosticada con un cáncer de ovario del que tuvo que ser intervenida. “Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente”, confesó Sara a través de las redes sociales.