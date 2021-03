Sara Carbonero e Iker Casillas son los personajes más buscados ahora mismo. La noticia de su separación matrimonial ha sacudido la crónica social por completo. El portero todavía no se ha dejado ver. En cambio, sí que lo ha hecho la periodista, que ha sido la encargada de llevar a sus hijos al colegio este miércoles. Los medios de comunicación aguardaban su llegada para preguntarle por este giro drástico en su vida, pero Sara no ha querido confirmar ni desmentir las informaciones: «No voy a decir nada», comentaba.

La ya exmujer de Casillas, que ha lucido un look compuesto por un vestido beige de largo midi, combinado con unas zapatillas deportivas tipo Converse, un caftán gris oscuro y un bolso marrón. Obviamente, también llevaba mascarilla negra protectora. Sara ha recorrido los metros que separaban la instalación escolar de su coche rodeada por una nube de cámaras y reporteros. Preguntada por cómo se encontraba, ha reconocido que «muy bien, gracias». Esas han sido las últimas palabras que ha pronunciado antes de cerrar la puerta de su vehículo y marcharse.

El rostro de la periodista evidenciaba algo de pesadumbre por el triste momento personal que está viviendo. La pena es normal cuando se termina un amor de más de 10 años, pero Sara Carbonero está decidida a sacar fuerzas de flaqueza y tirar hacia delante. Para eso se ha volcado en sus hijos, Martín y Lucas. De hecho, ella fue la encargada de recogerlos del colegio el martes por la tarde. Curiosamente, Sara iba con la misma ropa que hoy miércoles. Tal vez esta sea una de las razones por las que, a pesar de los miedos, y tras conocerse la noticia, Sara encuentra la alegría en la maternidad. No hay nada que la impida estar lejos de sus hijos, al contrario, siempre ha demostrado ser una madre coraje muy comprometida con el motor de su vida.

Las últimas imágenes de Iker Casillas y Sara Carbonero juntos tuvieron lugar el pasado 1 de marzo. Ambos hicieron uno de sus últimos planes como matrimonio y salieron a comer a un restaurante del centro de Madrid en compañía de Isabel Jiménez (mejor amiga de Sara) y su marido, Álex Cruz. Semanas antes se habían dejado ver unidos tras el ultimo ingreso hospitalario de la presentadora. Aunque en un primer momento se temió porque fuera una recaída del cáncer, fue la propia Isabel quien lo desmintió. Pese a que el exportero y Carbonero mostrasen unión ante las cámaras en un momento de adversidad, lo cierto es que ya la distancia entre ellos era insalvable. Los rumores sobre su ruptura vienen de muy atrás y ahora se ha confirmado.

El otro gran punto de apoyo de la toledana en esta ruptura es su trabajo. Está muy ilusionado con su nuevo proyecto profesional en Radio Marca. Cada martes y cada jueves a las 17.05 horas se pone al frente de ‘Que siga el baile’, una sección radiofónica hecha a su imagen y semejanza, donde recibe la visita de varios rostros conocidos que en muchos casos son amigos. Este pasado martes, unos minutos después de ir a buscar a sus hijos a clase, estuvo junto a Toñi Moreno. La andaluza se sinceró sobre sobre su posparto, ganándose el elogio de Sara Carbonero: «Lo he pasado muy mal en el posparto y me lo estoy currando muchísimo por necesidad. Tenía el suelo pélvico fatal y mi hija no tiene una madre joven y tengo que cuidarme. Bueno ahora he sido consciente del marrón en el que me he metido», comentó la gaditana.