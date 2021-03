Sara Carbonero continúa fiel a sus bailes de los martes y los jueves. Su última compañera ha sido Toñi Moreno y una vez más la entrevista en la sección que la mujer de Iker Casillas presenta en Radio Marca ha dado pie a conocer detalles de la vida de su invitada y también de la suya propia. El tono íntimo que Carbonero consigue en sus charlas radiofónicas continúa captando adeptos y en la entrevista que ha protagonizado este martes con Toñi Moreno ha habido confesiones para todos los gustos.

Acerca del periodismo, profesión que une a ambas mujeres, Toñi ha desvelado que durante muchos años no se tomó en serio a Ana Obregón. Todo cambió cuando, ya siendo madre ella y ya estando enfermo Álex Lequio, la de Salúcar tuvo una nueva oportunidad de entrevistar a la bióloga. «E hicimos la entrevista más maravillosa de mi vida. Supe escucharla y sacar lo que había dentro de ella. Me sentí fatal porque vi que esta mujer era maravillosa, culta, trabajadora, que nadie habla mal de ella…»

Pero ha sido la maternidad y todo lo que eso conlleva lo que ha ocupado más tiempo en esta cariñosa conversación en la que una vez más Toñi Moreno ha reiterado lo duro que es y lo poco que se cuenta, incidiendo en el posparto. «Lo he pasado muy mal en el posparto y me lo estoy currando muchísimo por necesidad. Tenía el suelo pélvico fatal y mi hija no tiene una madre joven y tengo que cuidarme. Bueno ahora he sido consciente del marrón en el que me he metido» decía Toñi con su habitual sentido del humor.

«No me arrepiento. Mi hija ha dado un significado diferente a mi vida pero esto es muy duro y no lo cuentan… Siempre decía: ‘Yo quiero el embarazo de Sara Carbonero y de Isabel Jiménez que iban con la aceitunilla». Ha sido en ese momento cuando la anfitriona de ‘Que siga el baile’ ha corregido a su invitada alabando además su valentía a la hora de sincerarse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

«Días de esos los tuvimos todas lo que pasa es que igual no fuimos tan valientes de contarlo». Además, Sara ha asegurado que su amiga Isabel Jiménez «es de otro planeta» y no ha dudado en confesar que ella hizo «un mix de pecho y biberón porque se quedaban con hambre».

La complicidad entre Toñi y Sara ha quedado patente durante toda la charla, y tras finalizar, Carbonero ha dado buena cuenta de ella en su perfil de Instagram. «La semana pasada, haciendo una lista de mujeres a las que admiro, apunté a @tmoreno73. Tardó apenas unos minutos en responder a mi mensaje y hoy ha cogido un tren desde Sevilla para estar con @vicenteortega.radio y servidora, en `Que siga el baile’.

Toñi es una de esas personas con el alma bonita. Es amiga, compañera, presentadora, escritora, mujer todoterreno, mamá… Ella sabe empatizar y ser cómplice de los sentimientos ajenos. Quizá por eso es una de las presentadoras más importantes del país. Dice que su truco para hacer las entrevistas ‘’no es preguntar, sino escuchar’’. Ella siempre está inmersa en la conversación, una virtud que ya escasea.

Con solo 14 años comenzó a trabajar en la televisión de Sanlúcar para ayudar económicamente a su familia. Un medio del que nunca se ha apartado. Ha pasado por infinidad de programas de éxito y formatos muy diferentes, porque como ella dice: ‘’Del periodismo me gusta TODO’’. Su vocación profesional la lleva a estar activa en las redes sociales: ‘’Creo que no se puede dar la espalda a todo lo nuevo que viene, porque te quedas descolgada. Y una periodista descolgada es lo peor que hay. En cuanto a la intimidad en las redes yo creo que cada uno debe aprender a marcar su propio límite. Yo vivo mi vida, no me escondo, pero hay una parte de mi vida que es solo mía y de los míos y eso me hace sentirme muy libre’’.

También hemos hablado sobre la dura experiencia de la maternidad, la misma que recoge en su último libro ‘Madre después de los 40’: “Tuve un embarazo muy complicado. Siempre digo que el acto de la maternidad es el acto de amor y locura más inconsciente de la vida’’. En cuanto al amor, Toñi se considera ‘antigua’ para usar apps de citas pero cree que: ‘’El amor es imprevisible, y por eso es maravilloso. Nunca sabemos dónde lo vamos a encontrar, en qué momento va a aparecer. Yo li que tengo claro es que un día le voy a decir a mi hija: ‘’Tú te tiras a la piscina, ya tendrás tiempo de reconstruirte, pero no te quedes nunca con la sensación de pensar: esto no lo viví’’. Qué suerte tiene tu niña Lola. Gracias por el baile y por ese corazón tuyo, querida mía».