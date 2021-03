Isabel Jiménez ha vuelto al trabajo dos meses después de dar a luz a su segundo hijo, y lo ha hecho estrenándose como embajadora de la Fundación Al Gore contra el cambio climático. Todo un honor para ella, que no dudaba en compartir su felicidad con sus seguidores con una publicación en sus redes sociales, horas antes de asistir a la entrega de los Climate Leaders Awards. «Hay reconocimientos que hacen especial ilusión…Climate Ambassador de la Fundación Al Gore! The Climate Reality Project», escribía en su post donde aparece luciendo el look elegido para la ocasión con el que hace un guiño a su amiga Sara Carbonero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

Y precisamente de su comadre habló minutos antes de que tuviera lugar la entrega de los galardones que en esta ocasión recayeron sobre el modelo y actor Jon Kortajarena y Carlos Bardem. La periodista fue tajante con las últimas informaciones surgidas tras el último ingreso hospitalario de la mujer de Iker Casillas: «No ha habido recaída. Ella está en su radio, con sus cosas «.

El lunes pasado compartieron almuerzo con la mejor excusa: «Cada ocasión que nos juntamos es para celebrar la vida». Y es que Isabel reconoce que si hay algo que le ha enseñado la pandemia es «a vivir el día, a hacer las pequeñas cosas maravillosas». Mientras lo cumple, ya cuenta los días para volver a ponerse al frente de los informativos en Telecinco, lo está deseando aunque está disfrutando de la maternidad con dos niños de corta edad, a pesar de los celos del mayor: «El pequeño es buenísimo y el otro momento celos, uf, entonces ahora lo que estamos es entretenidos con el mayor. Ahora realmente es cuando eso que te dicen: ‘Con dos verás’, doy fe».

Contenta por el nombramiento, «es la fundación Al Gore, de referencia a nivel mundial», la almeriense compartió velada con los otros premiados con los que comparte precisamente su empeño en la defensa del medio ambiente. Precisamente Jon Kortajarena desveló su relación con la periodista, quien quiso contar con él cuando estaba escribiendo el libro ‘Y tú ¿qué harías para salvar el planeta?’: «Tiene un profundo respeto por el medio ambiente y muchas ganas de poder cambiar las cosas».

A él la pandemia también le ha cambiado. Reconoce que ha sido duro, aunque toda su familia se encuentre bien. Pero en lo laboral también ha sufrido los estragos de la crisis: «He estado muchos meses sin trabajar, ahora en mayo empiezo una serie, como modelo también hay varios proyectos y he participado en temas de medio ambiente». El top bilbaíno, que admite que sí se pondría la vacuna, eso sí, cuando le corresponda, no está a favor de los libros de vacunación, «es condicionar a la gente».

Carlos Bardem fue el otro galardonado de la noche. Premiado, junto a su hermano Javier y Álvaro Longoria, por la película ‘Santuario’, el actor siempre al tanto de la actualidad, tachó de ignorante a Victoria Abril tras sus polémicas declaraciones negacionistas antes de la entrega de los Premios Feroz, y además arremetió contra las Infantas por haber sido vacunadas contra el COVID en Abu Dabi: «He leído en twitter algo que me ha hecho gracia y es que, con la cantidad de dinero público que nos hemos gastado en la educación de la familia, y qué maleducados son».

Carlos explicó que su madre Pilar Bardem se encuentra bien y a la espera de recibir la vacuna. Está viviendo la pandemia como cualquier otro, aunque en su caso el trabajo no le falta. Y manteniendo relación con el resto de su familia, Javier y Penélope Cruz y sus hijos, a través de videollamadas y con reuniones cumpliendo las normas: «Cada tanto, con mucha precaución y PCR’s previos, con grupos muy reducidos, nos juntamos y nos vemos todos».