Isabel Jiménez ya está rumbo a su domicilio con su segundo hijo. La periodista abandonaba el centro médico en el que dio a luz acompañada de su marido, Álex Cruz, y con su bebé en brazos envuelto cuidadosamente en un arrullo polar con el que le protegió de las bajas temperaturas reinantes en Madrid. Muy feliz, la periodista almeriense posó a las puertas de la clínica minutos antes de marcharse a su casa. Isabel ha elegido para este posado como ‘bimadre’ un cómodo vestido de punto en tonos tierra, abrigo granate y botas marrones.

Dani, que así es como se llama el bebé, nació a primera hora del pasado domingo. El parto fue natural y muy rápido y fue la propia mamá quien anunció el nacimiento de su segundo hijo a través de una publicación en sus redes sociales. Una imagen en la que aparece sosteniendo la manita de su hijo y un bonito texto cargado de emoción: «Dani, bienvenido a este mundo tan loco en el que te esperan miles de aventuras! Estás rodeado de personas llenas de amor y de luz». Entre ellas, su hermano Hugo, que a sus casi dos años se ha convertido en hermano mayor.

La casualidad ha querido que el hijo menor de Isabel Jiménez llegara al mundo en una fecha que ya tenía señalada en su particular calendario. Dani nació el mismo día en el que Sara Carbonero celebraba el séptimo cumpleaños de Martín, su hijo mayor. «Pequeño, no te van a faltar raíces ni alas», publicó la mujer de Iker Casillas para darle la bienvenida a su nuevo ‘sobrino’. La relación entre ambas periodistas es tal que, además de compañeras, socias y «comadres», Isabel no pudo encontrar mejor madrina para su hijo mayor que a la periodista deportiva.

Se conocieron en informativos Telecinco. Isabel presentaba junto a David Cantero, el informativo de las tres de la tarde y daba paso a Sara Carbonero, encargada de dar los deportes. Poco a poco pasaron de ser compañeras a amigas. Las horas en la redacción y en maquillaje fueron forjando la que hoy es una relación de hermanas. Juntas crearon la firma ‘Slow Love’ con la que han conseguido un nuevo hito empresarial presentando, hace tres meses, su colección cápsula para Cortefiel.

Pero fuera de lo profesional las dos se han demostrado su amistad incondicional. Isabel Jiménez no soltó la mano de Sara Carbonero cuando los problemas de salud llegaron a su vida. Primero fue el infarto de Iker Casillas y solo unos días más tarde, a la periodista toledana se le diagnosticaba un cáncer de ovario del que fue intervenida de urgencia. Y ahí estuvo Isabel. A lo largo de los cinco años que Casillas y Carbonero han estado en Oporto los viajes de la almeriense, sola o con su marido y su hijo, han sido constantes. No solo ellas se tratan de «comadres», sus respectivos maridos también han hecho buenas migas y eso es algo primordial para mantener una relación tan estrecha como la suya.

El nacimiento de Dani llega en un excelente momento para su mamá. Isabel Jiménez es uno de los rostros más reconocidos de Mediaset. Forma el tándem perfecto con David Cantero, pero además acaba de publicar un libro y no puede estar más feliz con ‘Slow Love’. Pero sin duda, lo mejor que le ha ocurrido en el 2020, ha sido el regreso a España de su mejor amiga. Esta nueva etapa como mamá de dos será muy diferente a cuando se estrenó como madre. Ahora tiene, además de su experiencia con su primer hijo, la ayuda, el apoyo y los consejos de Sara Carbonero.