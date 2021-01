María Pombo, Natalia Coll y ahora ha sido el turno de Isabel Jiménez. La periodista ha recibido el 2021 de la mejor de las maneras. Este domingo sobre las 13:30 horas, ha dado a luz a su segundo hojo en el Hospital Quirónsalud Madrid -Pozuelo de Alarcón-. Tal y como ha adelantado ‘¡Hola!, Jiménez ingresaba esta mañana en el centro hospitalario en el que ha contado con el apoyo del equipo de Bmum. En cuanto al parto, ha sido natural y todo ha salido según lo previsto, y tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud. Sin embargo, no podrán recibir visitas debido a la situación sanitaria actual causada por la Covid-19.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

Daniel, es el segundo hijo de Isabel Jiménez y el ingeniero Álex Cruz, además, tan solo se lleva 21 meses con su primer hijo, su hermanito, Hugo. Esta fecha ya estará marcada en el calendario para siempre y no solo por el nacimiento del pequeño sino porque comparte día con el hijo mayor -Martín- de Sara Carbonero e Iker Casillas. Un niño al que Isabel quiere como un sobrino más. Esta misma tarde, la colaboradora Radio Marca compartía en su Instagram una instantánea de su hijo para felicitarle en su séptimo cumpleaños. «Feliz cumpleaños al que nos enseñó a mirar todo como si lo viéramos por primera vez», ha escrito con mucho cariño Carbonero.

Es necesario recordar que desde que la mujer del exportero del Real Madrid se cruzó con ella en los pasillos de Mediaset con Isabel Jiménez, se han hecho inseparables, se han convertido en familia y se llaman cariñosamente ‘comadres’. Prueba de ello, son los numerosos momentos que han vivido juntas y el apoyo que se dan en los peores momentos, como cuando Sara anunció que padecía cáncer de ovario. El apoyo de su gran amiga fue un chute de energía para superar la enfermedad. Hoy ambas están de celebración y más cerca que nunca, ya que Sara se ha vuelto a trasladar a vivir a Madrid tras pasar 5 años en Porto debido a los compromisos profesionales de Iker Casillas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

Isabel Jiménez se encuentra en una gran momento de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Hace unos días se despedía por baja por maternidad de los Informativos que presenta junto a David Cantero, que le espera con los brazos abiertos para cuando se reincorpore de nuevo. Además, hace unos meses presentó una colaboración de la marca que ha fundado junto a Sara Carbonero, Slow Love y Cortefiel. Además, por si fuera poco acaba de publicar un libro, ‘Y tú ¿qué harías para salvar el planeta?’. No cabe duda que Jiménez no para quieta, además explicó en la revista ‘¡Hola!’ que su ritmo es frenético cada día de la semana.»Me suelo levantar sobre las siete o siete y media de la mañana. A las nueve y media tenemos la reunión de escaleta con los jefes de área y, a partir de ahí… comienza el ritmo frenético de un informativo diario y con la actualidad cambiando hasta el propio directo. Lo bueno de mi horario, del informativo del mediodía, es que sueles tener bastante tiempo libre por las tardes para hacer otras cosas», aseguró la periodista. Además, la escritora ha vivido unos meses especialmente duros, pues ha estado al frente de los Informativos para dar a conocer las últimas noticias de la pandemia que tuvo a medio mundo confinado durante meses.