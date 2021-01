Ha llegado el momento. Este sábado y aprovechando que el pequeño Martín dormía, María Pombo ha contestado a algunas preguntas que le han enviado sus seguidores. Desde cómo fue el parto hasta cómo están siendo estos días para ella como madre primeriza. Además, han contado con una visita de lo más especial, ya que al hospital no pudo ir ningún familiar debido a la pandemia casuada por el coronavirus. Sus abuelos, los padres de la influencer ya han conocido a su nieto al igual que las hermanas de María, Marta y Lucía Pombo. La familia del padre, Pablo Castellano, también han tenido la oportunidad de poder pasar tiempo con el pequeño de la casa.

En relación al parto, María ha revelado que: «Sin duda, lo más bestia que he vivido en mi vida. Hasta el punto que lo repetiría mañana mismo y me dan envidia mis amigas que están a punto de dar a luz. He tenido una suerte inmensa. Soy consciente de que hay partos muy duros». Además, también ha querido confesar cómo se enteró que estaba de parto. «El sábado 26 fuimos a revisión para ver el crecimiento de Martín», ha comenzado diciendo en una fotografía en la que aparece junto a su marido de lo más felices.

«Al ver que estaba creciendo muy poco decidieron inducirme al parto al día siguiente -domingo 27 de diciembre- en mi semana 39 más 1. Por supuesto, esa noche no dormí de los nervios. Lo que no sabía era que me esperaba el mejor día de mi vida», cuenta María Pombo.

La empresaria ha querido compartir con sus seguidores de Instagram no solo su experiencia sino fotografía inéditas de cómo fueron aquellos momentos antes de que Martín viniera al mundo. «Mientras empezaban las contracciones, yo aproveché para descansar un poco y tener fuerzas para luego empujar», cuenta. «Empezaron las contracciones, cada vez eran más intensas. Mi matrona Abi que estuvo a mi lado constantemente me dijo que no había por qué sufrir de más que cuando necesitara epidoral pidiera por esa boquita, y así hice, al par de hora de estar en la pelota de pilates de un lado para otro para calmar el dolor acabé pidiendo epidural. Este fue el único momento en el que sentí dolor -dolor de ovarios y mucha mucha presión abajo y en los lumbares-«, confiesa la diseñadora.

La madrileña también ha explicado que su parto duro desde las 10:oo horas que entró al hospital hasta las 18:00 horas de la tarde. «Empujando literal fueron dos minutos», cuenta Pombo a la vez que muestra su barriguita hora después de dar a luz al pequeño Martín. En cuanto a la recuperación, asegura que la lleva bien, que le dieron dos puntos por dentro y uno por fuera. «Martín es un santo y le damos el biberón», ha revelado la mamá primeriza. María Pombo y Pablo Castellano han comenzado el 2021 de la mejor de las maneras, aumentando la familia antes de tiempo, pues el recién nacido tenía previsto nacer a principio de año, sin embargo se adelantó unos días.

María ha explicado en redes sociales que está viviendo la etapa más feliz de su vida y que en cuanto a los turnos para dar de comer al pequeño se despierta tanto ella como su marido. «Tengo la necesidad de dar de comer a mi cachorro», cuenta con el toque de humor que tanto le caracteriza.