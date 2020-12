María Pombo sale del hospital y desvela el misterio del apellido de su hijo

María Pombo y Pablo Castellano han salido del Hospital Quirón y ya empiezan a disfrutar de la maternidad en todo su esplendor. Los dos han posado sonrientes y orgullosos ante los medios de comunicación en la que es la primera estampa familiar con Martín. Prácticamente recuperada del parto mediante el cual trajo al mundo a su primer hijo, ahora le toca vivir los primeros días junto al pequeño.

María Pombo ha concedido sus primeras declaraciones a la prensa como mamá primeriza y ha asegurado que «estoy en una nube, esto es lo mejor de 2020». Sobre el parto confiesa haber sido «mágico y con ganas de repetir». Pablo Castellano ha elogiado la valentía de las mujeres al dar a luz: «Estáis hechas de otra pasta». Sobre la ausencia de visitas con motivo de las pandemias, María Pombo se muestra cauta: «No quiero que tenga mucha exposición, pero todo el mundo nos están pidiendo fotos y vídeos».

Una de las asignaturas que tenía pendiente era finiquitar el asunto del apellido que iba a llevar su primogénito. Asunto zanjado. Ha ganado él, tal y como ha confirmado a las puertas del hospital. Después, la zaragozana ha desvelado en su cuenta de Instagram cómo Pablo Castellano y ella se habían puesto de acuerdo para darle orden a los apellidos de su hijo: «Cuando llegas al hospital te preguntan por el nombre y apellidos de tu hijo. Se puede poner el de la madre primero. Nosotros hicimos un sorteo el día antes del parto (26 diciembre), poniendo cuatro papelitos y puro azar, pero hubo mucha tensión. En mi caso yo quería que llevara mi apellido primero porque en mi casa somos todo chicas y se perdía el apellido, me daba una pena horrible». Finalmente, la influencer desveló que el sorteo lo ganó su marido: «Va a ser Martín Castellano Pombo y yo estoy muy contenta también… aunque siempre va a ser Martín Pombo para los amigos», bromeaba delante de su novio.

«Yo quiero que mis hijos tengan el apellido Pombo antes que Castellano. Somos tres hermanas y si no pongo el Pombo antes pues desaparece ese apellido», se quejaba ella hace meses. «Ya, pero entonces desaparece por mi lado. Este es un tema que cuando hablamos discutimos. Va a ser Castellano Pombo, pasamos de pregunta», contestaba su marido. No obstante, ella le recordaba a él el cambio legal existente: «Ha cambiado la ley hace unos años y ya se puede poner el apellido de la mujer antes que el del hombre sin hacer papeles ni nada». Menos mal que se lo tomaron con humor: «Va a ser Pombo Castellano y, cómo voy a ser yo la que lleve a los niños al colegio, a la profesora le diré que en la lista pongan Pombo Castellano», le vacilaba María a Pablo.

Ahora ya se ha resuelto el misterio y ha sido Pablo Castellano quien ha ganado un sorteo en el que el azar le ha dado la razón. María lo ha aceptado de buen grado y lo único que les importa realmente es disfrutar de su recién nacido y brindarle todos los cuidados que necesita. No obstante, ya empiezan a florecer los primeros miedos, como por ejemplo cuando llega la hora de bañar al bebé. María Pombo ha contado en Instagram que se ha asustado un poco: «Nada más desnudarle nos han dicho ‘va a llorar mucho, no te asustes’. Le han metido en el agua y unos berridos… se me ha partido el corazón. Estaba deseando sacarle, unos temblores…Me ha dado una pena horrorosa. Típica madre loca».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Lo que es una evidencia es que Martín ha llegado para colmar de felicidad a sus papás en un año difícil para ellos. Días antes de anunciar su embarazo, María contaba a sus casi dos millones de seguidores, que se le había diagnosticado esclerosis múltiple. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en la pareja, aunque la enfermedad no les es desconocida. Pero la alegría llegaba días después y la pareja contaba en sus redes sociales que estaba esperando su primer hijo en común. Ambas noticias llegaban casi a la vez, pero la influencer tuvo la tranquilidad, casi desde el primer momento, de saber que el tratamiento para la esclerosis era totalmente compatible con llevar a término el embarazo. En cualquier caso, la alegría en la casa Pombo-Castellano (o Castellano-Pombo) es incomparable. ¡Qué final de año más bueno!