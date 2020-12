Pocas personas más felices se nos ocurren que María Pombo ahora mismo. Tan solo unas horas después de dejar el Hospital Quirón y recibir el alta médica, la influencer ya se encuentra en casa. Antes de irse dejó todo preparado para su llegada ya con su primer hijo en brazos y afronta unos días de tremenda ilusión en los que empezará a vivir experiencias con su bebé.

Lo que no va cambiar es la actividad de María en las redes sociales, donde da habida cuenta a diario de todos sus movimientos. Hoy nos ha querido enseñar la maleta que se llevó al hospital con todo lo necesario para dar a luz. Pombo ha comenzado a deshacerla haciendo recuento de todos los cachivaches que pensó que le harían falta.

Lo primero que ha mostrado son los dos looks que se llevó para dar a luz. El primero fue con el que salió a posar junto a su hijo: un comodísimo mono color tostado de Zara «que no se pega a ningún sitio» como dice ella. Se trata de una pieza de nueva colección que se podía encontrar por 39,95 euros pero que ya está agotado. El segundo ‘outfit’ que echó a la maleta fue un maxi jersey de cuello vuelto en color gris para combatir el frío polar que está haciendo en Madrid estos días. Esta pieza la acompañó con unos leggins muy calentitos también.

Por otro lado, María Pombo se llevó un gorro de lana que no usó, un neceser con varias cosas para arreglarse y ropa interior para pasar la primera noche junto a su bebé. Como buena influencer, recibe varios regalos de marcas. Uno de los que más ilusión le hizo fue una especie de bata para no pasar frío en el hotel, una prenda que le encantó, que la acompañó al hospital pero a la que finalmente no dio uso debido a que se pasó la mayor parte del tiempo con el camisón del hospital.

Tampoco faltó un secador de pelo que agradeció bastante ya que no había secador en su habitación. María Pombo también ha desvelado que se le olvidó echar botecitos de champú.

Peine, cremita para cicatrizar puntos o compresas gigantes (aunque al final usó empapadores) fueron otros de los bultos que se llevó. Por último, la bolsa de aseo en la que echó cremas, desodorantes, maquillajes, cacao y otros artículos para el cuidado personal.

Martín Castellano Pombo

Una de las asignaturas que tenía pendiente era finiquitar el asunto del apellido que iba a llevar su primogénito. Asunto zanjado. Ha ganado él, tal y como ha confirmado a las puertas del hospital. Después, la zaragozana ha desvelado en su cuenta de Instagram cómo Pablo Castellano y ella se habían puesto de acuerdo para darle orden a los apellidos de su hijo: «Cuando llegas al hospital te preguntan por el nombre y apellidos de tu hijo. Se puede poner el de la madre primero. Nosotros hicimos un sorteo el día antes del parto (26 diciembre), poniendo cuatro papelitos y puro azar, pero hubo mucha tensión. En mi caso yo quería que llevara mi apellido primero porque en mi casa somos todo chicas y se perdía el apellido, me daba una pena horrible». Finalmente, la influencer desveló que el sorteo lo ganó su marido: «Va a ser Martín Castellano Pombo y yo estoy muy contenta también… aunque siempre va a ser Martín Pombo para los amigos», bromeaba delante de su novio.