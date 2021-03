No es un momento fácil para David Bustamante. Hace apenas unos días se conocía que el cantante cántabro ha perdido la demanda que interpuso contra el que fuera su mánager y persona de confianza, Francisco Manjón, por presunta estafa, falsedad documental, intrusismo y apropiación indebida. A pesar de que el artista confiaba en que la Justicia le daría la razón y condenaría a Manjón a hacerse cargo de una importante deuda con Hacienda -que el cántabro, por otra parte, ya habría saldado-, finalmente no ha sido así. El juez ha resuelto absolver al exasesor económico del cantante por falta de pruebas, así como a su esposa, Ana María R.P., a quien Bustamante reclamaba responsabilidad civil. A esto hay que sumar que el artista ha sido condenado a hacer frente a las costas del proceso.

En un primer momento, el equipo de abogados de David Bustamante solicitaba para Manjón una pena de catorce años de prisión y que se hiciera cargo de la deuda de medio millón de euros que el artista había contraído con Hacienda por su presunta mala gestión. Por su parte, la defensa del exasesor pedía que el caso se sobreseyera y Manjón fuera absuelto, algo que finalmente ha ocurrido.

Francisco Manjón fue durante muchos años una de las personas más cercanas a Bustamante y a su familia. De hecho, fue el encargado de gestionar la mayor parte de las cuestiones relacionadas con el artista, pero su relación cambió a raíz del requerimiento de Hacienda, momento en el que Bustamante le acusó de estafa.

Por ahora, el cántabro no ha querido hacer declaraciones al respecto, mientras que Francisco Manjón sí que se ha pronunciado tras su triunfo en los tribunales. El que fuera hombre de confianza del cantante asegura haber vivido una auténtica “pesadilla” y mantiene que no quiere saber nada más de la vida del de San Vicente de la Barquera.

“Yo tenía confianza, sí. Yo tenía confianza en la Justicia”, afirma Manjón en conversación con LOOK. “Para mí a nivel personal no supone nada más que la Justicia ha hecho justicia y a nivel profesional, que mi nombre vuelva a estar en el sitio en el que siempre debió estar”, revela. Manjón asegura que el hecho de que los detalles del juicio salieran a luz ha sido algo premeditado por parte del entorno del cantante: “esto fue una filtración interesada del señor Bustamante cuando el juicio ya se había realizado y para mí y para mi familia han sido momentos muy duros y yo no necesito nada más, solamente que la gente sepa que lo que él decía, de lo que me acusó, sabiendo que el juicio ya estaba visto para sentencia, era mentira. Fue un movimiento que no entendí”, confirma.

Para Manjón han sido momentos muy duros, tanto para él como para su familia, ya que su mujer también ha estado en el punto de mira, aunque ha sido absuelta. “Todos hemos sufrido muchísimo. Es más, hoy que deberíamos de estar todos eufóricos pues estamos contentos, pero nos estamos recomponiéndonos de tanto sufrimiento”.

El exasesor se muestra distante en lo que respecta a David Bustamante: “no sé cómo va a reaccionar David, pero es que tampoco me interesa”. No sabe por ahora si el cántabro tiene intención de recurrir la sentencia o dar algún paso más: “me da igual. La sentencia está muy bien redactada. El recurso, como esto ha sido en segunda instancia, tendría que ser al Supremo y en el Supremo estas cosas no suelen prosperar. Yo ya no tengo ningún miedo. No lo he tenido nunca, ojo. Yo siempre he sabido que era inocente”, resalta.

David Bustamante ha sido condenado a pagar las costas del proceso, lo que supondría un varapalo más para el artista: “yo no sé cuál es su situación económica ni tan poco me importa. Dejé de trabajar para él hace cinco años”, mantiene Manjón, que asegura que lo único que quiere en estos momentos es pasar página, sin mirar hacia atrás: “echando la vista atrás, a mí no me ha compensado emocionalmente trabajar tanto como he trabajado y tener este final”.

Aunque no se arrepiente de las decisiones que ha tomado en el pasado y de los años que ha dedicado al cántabro, sí tiene claro que no volvería a actuar de la misma manera. Por el momento no entra en sus planes cambiar nada en lo que respecta a su vida profesional: “voy a seguir teniendo la misma vida profesional que he tenido siempre y me voy a dedicar a lo que me he dedicado fundamentalmente, desde hace cinco años. Lo único que me interesa es que se difunda con la misma intensidad que se difundió que me habían acusado de estafa y que me pedía catorce años de cárcel, con la misma intensidad se difunda que he salido inocente con todo los fundamentos favorables. Todo lo demás, la vida personal del señor Bustamante me importa un bledo. No quiero saber nada de él”.