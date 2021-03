David Bustamante vive un momento complicado. Este martes se ha conocido que ha perdido la demanda que impuso contra el que fuera su mánager, Francisco Juan Manjón, a quien decidió llevar ante el juez las varias acusaciones de presunta estafa, apropiación indebida, falsedad documental e intrusismo. Si bien el cantante tenía muchas esperanzas en el proceso, finalmente el juez ha optado por absolver a Manjón de todos los delitos por no estar probados. Pero no solo eso, también absuelve a la esposa del mánager, Ana María R.P., a quien David solicitaba responsabilidad civil, y le condena a pagar las costas del juicio referidas a esa responsabilidad civil al encontrar «temeridad». En la sentencia se recoge también que la labor de Francisco Manjón fue la de asesorar profesionalmente al ex de Paula Echevarría entre los años 2001 y 2015, ocupando los puestos de asesor fiscal, contable, laboral y jurídico y que David le autorizó a ser tanto su representante como el gestor de su economía.

En principio, David y sus abogados pedían para él 14 años de cárcel y que se hiciera cargo de la deuda, de medio millón de euros, que habría contraído con el fisco por una presunta mala gestión de Manjón. Por su parte, la defensa solicitaba el sobreseimiento del caso y la absolución de Manjón, lo que finalmente ha terminado ocurriendo. Ambos hombres llegaron a ser muy cercanos durante años, pero todo cambió cuando Hacienda envió una notificación a Bustamante en la que le pedía un pago. Su reacción fue la de culpar al que era su asesor, al que acusó de mala praxis y de estafa.

«Nunca he hablado de temas tan serios, primero que hable la Justicia y luego se habla. No sé quién lo ha filtrado, pero lo ha hecho muy mal. Os agradecería un poco de tiempo y de respeto. Cuando se solucione ya os diré. Siempre he sido discreto con las cosas, y más con las polémicas

Resuelto este caso, el balón está en el tejado de Francisco Manjón, que hace unos días aseguró que una vez hubiera sentencia, hablaría. «Esto no es un plato agradable para nadie y contaré mi verdad cuanto tenga la sentencia, donde estoy convencido que voy a callar muchas bocas. Cinco años de decepciones y quince años de mucho trabajo y de dejarme la piel en la carrera de Bustamante», contó al programa ‘Sálvame’. Por su parte, David Bustamante aseguró que no sabía quién había filtrado el asunto y que quería que primero hablara la justicia. «Siempre he sido discreto con las cosas, y más con las polémicas», fueron sus palabras.

Y aunque la sentencia ya está clara, parece que el asunto no está ni mucho menos sentenciado. Si cumple con su palabra, Manjón podría sacar a la luz todo ese «material» de David que podrían poner patas arriba su vida y volver a traer al presente su matrimonio y posterior divorcio con Paula Echevarría.

La noticia no llega en un buen momento para el ex concursante de ‘Operación Triunfo’, que hace apenas unos días se reencontró con algunos de sus compañeros para despedirse de Álex Casademunt, que fallecía la tarde del 3 de marzo en un accidente de tráfico. Una muerte que pillaba por sorpresa a todo el mundo y que, además de a la familia del catalán, afectaba especialmente a David, con el que tenía una relación muy estrecha. A pesar de los últimos roces entre ambos, pues Bustamante no contó con Álex para su última versión de ‘Dos hombres y un destino’, algo que criticó en su perfil de Twitter, el autor de ‘Desde que te vi’ quería mucho a Álex. Tanto que durante su tanatorio no pudo reprimir las lágrimas.