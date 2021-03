Los dos primeros episodios de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ son ya una realidad. El testimonio más demoledor y esperado de Rocío Carrasco ya está teniendo su primera entrega. El programa ha arrancado con sorpresa. Tras la introducción, Jorge Javier Vázquez ha dado paso al cantante suizo Gjon’s Tears, que ha interpretado Tou l’univers, la banda sonora del documental, con un plató a oscuras y en el que se veían imágenes que han marcado la vida de Rocío en el pantallón.

¿Preparados? Comienza Rocío, contar la verdad para seguir viva #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/y6KgUq1WIo — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) March 21, 2021

Tras un par de vídeos introductorios, de presentar a los colaboradores y una pequeña tertulia, Telecinco emite el capítulo 0 ‘Como las alas al viento’. En él la hija de Pedro Carrasco habla de los motivos que le han llevado a hablar ahora tras 25 años callada. La protagonista asegura que ha dado el paso adelante convencida y empujada por una situación concreta ocurrida el 5 de agosto de 2019. Rocío Carrasco ha roto a llorar nada más arrancar su discurso. «Hay un momento de mi vida donde toco fondo y después me doy cuenta de que esto tiene que cambiar y se debe saber. Lo hago porque no tengo miedo. Ya está bien de hinchar, de ponerme en un mercado público e irme quitando, cada día, partes de mí y arrancándomelas. Es algo que me debo a mí misma como mujer, como madre y como persona y se lo debo a los míos», dice.

«Lo primero que he pensado al levantarme de la cama es que quería volver a meterme otra vez, pero me ha durado poco», dice con lágrimas en los ojos tras ver un vídeo de su madre cantándole la canción que le dedicó. Rocío ha visto proyectar detrás suyo imágenes de su hermana Gloria Camila asegurando que «Rocío Carrasco para mí no es nada», de su tío Amador Mohedano y de algunos colaboradores de televisión (Lecquio, Matamoros, Ana Rosa, Belén Esteban…) criticando su labor como madre.

La primera vez que ha salido Antonio David, Rocío se ha mostrado visiblemente nerviosa, respirando muy fuerte y bañada en lágrimas. Se ha quejado de que «su versión siempre se ha dado como veraz». Cree que su hijo «adora a su madre», al mismo tiempo que ha reconocido que «creo que Rocío Flores piensa que no soy buena madre». Sobre sus encuentros con Antonio David para intercambiarse a sus hijos: «Te los voy a quitar hija de puta, voy a hacer que te odien».

Una de las sorpresas ha sido exculpar a Rocío Flores porque «a ella la responsabilizaron de cosas que no la correspondían, de cuidar de su hermano y le cortaron el vínculo materno (…) al padre de mis hijos nunca le han importado sus hijos, solo le importa él».

Más sobre la ausencia de sus hijos: «Rocío tenía pasión por su madre, quería estar conmigo. La que la he parido soy yo. Ellos son víctimas de una mente diabólica. Él ha conseguido lo que quería cuando nos separamos y me dijo ‘te vas a cagar Rociíto. Me ha quitado a lo más importante que tengo en mi vida, que son mis hijos. Me los ha quitado pero no desaparecido, me los ha quitado teniéndoles y haciéndome que me odien y que tengan mala imagen de mí, que es mucho más cruel si cabe. He tenido a mis hijos muertos en vida, he tenido que hacer como que nos los tengo estando vivos».

Rocío Carrasco: «Cuando me devolvía a los niños en la puerta de la casa, él me increpaba y me insultaba. ‘Te los voy a quitar, te van a odiar, voy a hacer que te odien» #RocíoVerdad1 pic.twitter.com/MRTXjV6s9Z — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) March 21, 2021

Rocío Carrasco cuenta su episodio de suicidio

«Antes del 5 de agosto de 2019 ponen en mi conocimiento que mi hija va a ir a defender a su padre al plató de GH VIP. En ese momento no estoy bien emocionalmente por todo lo que llevo pasado. Llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde 2011. Es un tratamiento fuerte, con un diagnóstico de «síndrome ansioso depresivo, moderado y grave, cronificado en el tiempo», empieza diciendo, mientras se veía sobreimpresionado uno de sus informes médicos.

Rocío Carrasco asegura que en ese momento se le vienen a la cabeza «los 20 años anteriores, pero con el añadido a ver a mi hija defendiendo en un plató a su padre. No estaba preparada, pero mucho menos para ver lo que iba a defender. No quería volver a sentir miedo, vergüenza ni sintiéndome cuestionada por todo el mundo». Y así se llega al fatídico 5 de agosto: «Ese día decidí que no quería seguir viviendo. No puedo. Quería que se terminara y la única manera era quitándome de en medio. Me tomé varias pastillas diferentes. Me quedé dormida y me salvó Fidel que era el que entró en la habitación porque yo no me levantaba. Me levanté en una cama de urgencias y no me acordaba de nada», argumenta.

Rocío Carrasco fue trasladada de centro médico: «Les dije que me daba igual, que no quería seguir así, que mis hijos me odian y que siempre me queda el puente de Segovia para tirarme». Allí reflexionó: «Me llevan a un hospital y allí tomo conciencia de la barbaridad que había hecho y me pareció una soberana putada para los míos». «Solo pensaba en no seguir así. En no volver a sentir el odio de mi hija, a sentirme mala madre, a sentir que has perdido las dos cosas más importantes de tu vida, a que no quieres seguir viéndolo en los medios de comunicación mientras cenas en tu casa. Es una situación de la que me avergüenzo, es una situación jodida, pero es la puta realidad. Me dijeron que había alguien de prensa merodeando por el parking y me quería ir a mi casa. Me marché sin tener el alta médica».

«No espero que le ocurra nada a Antonio David. Quiero que me deje tranquila». Respecto a lo que espera de sus hijos, dice que «espero que mi hija siga con la versión que tienen porque el día que Rocío se dé cuenta de lo que ha pasado y de quién es su padre realmente va a ser el peor día de su vida, no me gustaría que sufriera».

Durante varios momentos del episodio 0, Rocío Carrasco se ha derrumbado y ha sufrido ataques de ansiedad. Las lágrimas inundaban su cara al recordar todos los momentos que no ha podido vivir con sus hijos: «A mi nadie me devuelve fines de cursos de mis hijos, besos, abrazos… todo lo que yo he perdido durante tanto tiempo, todo lo que yo he perdido de ellos. Que mi hija se fue de casa con 15 años… nadie me va a devolver todo lo que yo he perdido por esta persona. Nadie me va a devolver los reyes, las navidades…».

«Quiero vivir, quiero que se sepa la verdad, quiero vivir con lo que tenga porque lo otro ya no lo tengo, ni lo voy a tener. Se me ha coartado como mujer, como persona, se me ha arrancado la posibilidad de hacer mil cosas y se me ha quitado lo más importante que tiene una madre que son sus hijos. Quiero que se haga justicia y quiero que se sepa la verdad». Y así ha acabado el episodio 0. Un testimonio absolutamente desgarrador.