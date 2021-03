Tarde complicada para Terelu Campos. Pocas personas conocen tan bien todos los secretos de Rocío Carrasco como ella. Desde que muriera Rocío Jurado, la colaboradora se ha convertido en uno de los principales apoyos de la hija de La Más Grande. Tanto ella como su madre y hermana han ejercido de amigas en las buenas y en las malas. Terelu sabía que le esperaba un programa de ‘Viva la Vida’ bastante emotivo ante el inminente estreno de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, este próximo domingo a las 22.00 horas en Telecinco.

La hija de María Teresa Campos no ha querido hablar más de la cuenta y durante toda la tarde ha sostenido que hay cosas que le pertenecen contar a Rocío, pero no podía ocultar su felicidad: «Siento alegría porque era algo que muchas de las personas que la queremos creíamos que el silencio había sido suficiente durante un tiempo pero, pasado ese tiempo, ya el silencio estaba siendo perjudicial».

El momento más duro de la tarde para Terelu ha llegado cuando Emma García le ha preguntado por la tentativa de suicidio que tuvo Rocío Carrasco y que sirve como detonante para grabar su documental. Un episodio desvelado por Jorge Javier Vázquez, que ya ha visto los dos primeros capítulos. La colaboradora lo ha pasado realmente mal: «He hablado con el director y mis compañeros y he dicho que no puedo hablar de este tema, me supone un dolor infinito, insoportable… hice un pacto conmigo misma de no rascar en este tema. Quiero hacer como que no ha ocurrido nunca, lo necesito», ha dicho con la voz entrecortada y aguantando las lágrimas.

Terelu sabía de la existencia de este brutal testimonio que va a revolucionar a toda la prensa del corazón, pero le ha guardado el secreto a su gran amiga. Lo que sí ha querido desvelar ha sido la conversación que tuvo con Rocío Carrasco cuando esta le contó que había grabado el documental: «Me llama y me dice ‘ya ha pasado, ya lo he hecho, quiero que sepas que he habado, lo he contado todo y de esta manera y en este formato’. Yo me puse a llorar y luego le dije que estaba contenta y que lo tenía que hacer por sí misma, por su madre, por Fidel y por todas las personas que hemos estado a su lado cuando nadie ha dado un duro por ella».

La reacción de Terelu fue una dualidad que ella misma ha explicado hoy: «Cuando me dijo que ya había contado todo, yo me puse a llorar. Ella me entendió. Eran unas lágrimas de sentimiento pero de alegría porque por fin se la va a escuchar. Más de lo que se ha adjetivado a Rocío Carrasco, difícilmente pienso que alguien lo pueda superar».

Terelu: «Yo siempre he dicho que Rocío Carrasco no estaba bien»

Para Terelu Campos, la exmujer de Antonio David Flores ha conseguido quitarse de encima un sentimiento que la estaba lastrando: «La clave es que ella ya no tiene ningún miedo. Durante una etapa tuvo miedo a hablar porque ha creído que el silencio era lo mejor. Eso no significa que su silencio en la intimidad fuese así. Yo siempre os he dicho que ella no estaba bien». Unas palabras que complementan a las que ya dijese Jorge Javier ayer en ‘Sálvame’, donde aseguró que «Rocío Carrasco era una mujer sin miedo y una mujer sin miedo es muy peligrosa».

Terelu ha sido testigo directo en más de una ocasión del sufrimiento de su amiga: «Ha sido toda una vida en la que ha habido mucho sufrimiento, ha sobrevivido, no malvivido». Por supuesto, tiene todo su apoyo de cara a la emisión de su documental porque «no se puede permitir que dejen en el aire cosas gravísimas, con total impunidad», cuenta Campos.