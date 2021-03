Antonio David Flores vela armas: «En mi vida he tocado a mi exmujer, la voy a llevar a un juzgado»

Antonio David Flores afronta el que quizá sea su fin de semana más duro en muchos años. La emisión del primer episodio del documental de Rocío Carrasco, ‘Contar la verdad para seguir viva’ (domingo, 22:00 horas, Telecinco) le coloca en el centro de la diana. No sabe lo que puede decir su exmujer pero sí que intuye que en ningún caso va a salir bien parado. Su reacción el pasado miércoles al ver el tráiler, con la boca seca, lo decía todo. Conforme pasan los días se dedica a reunirse con sus abogados y velar armas ante el inminente toque de corneta que precederá a la docu-serie.

El ex Guardia Civil ha sido la persona más buscada esta semana, en primer lugar por sus compañeros de ‘Sálvame’. El programa ha cebado toda esta semana el documental con su maestría habitual, buscando en todo momento la reacción de Antonio David. Su primera reacción se limitó a preguntarse cuánto dinero había recibido Rociíto para hablar ahora. Tampoco quería hablar más de la cuenta por miedo a decir algo que no debiera y convertirlo en arma arrojadiza contra él. Sin embargo, su actitud ha variado notablemente conforme se ha ido acercando la fecha del estreno.

Flores ha sacado el uniforme de guerra para defenderse con uñas y dientes. ‘Sálvame’ habló con él hace unas horas y tras la emisión de un avance del documental en el que Rocío Carrasco asegura que le habían «arrancado de cuajo a mis hijos». La respuesta del padre de ambos no se hizo esperar: «Acabo de llegar del ave y no he visto el programa. Estoy en la puerta de mi casa y de entrada contestar sin haberlo visto me parece arriesgado. Pero quiero decir que quede muy claro, a mí mi exmujer me denuncio por violencia de género, violencia física y psicológica y he sido absuelto, que se entere España entera».

Antonio David Flores se siente acorralado por momentos y no tiene problemas en avanzar sus intenciones con Rocío Carrasco: «Voy a tomar medidas judiciales ante ella y la voy a llevar a un juzgado. No voy a volver a pasar por 3 años de calvario que he pasado en mi casa, con la cabeza agachada, porque me daba vergüenza salir a la puerta de mi casa porque me había señalado con la etiqueta que se le puede poner ahora en la actualidad a un hombre de la peor manera posible», dice con rotundidad.

El primer capítulo del esperado documental comienza el día que Rocío Carrasco intentó quitarse la vida por la presión mediática y el presunto maltrato de su exmarido, quien estalla al escucharlo: «Voy a hablar con mi abogado, tengo que enterarme bien de todos los asuntos. Si dice que soy el responsable de que se ha intentado suicidar, lo va a tener que demostrar», asegura.

Aún hay más. Jorge Javier leyó ante la mirada de Antonio David Flores uno de los cartelones pertenecientes al guion de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En él se desvela que la hija de Rocío Jurado tomó la decisión de hablar mientras estaba ingresada en el hospital recuperándose y «su historia hiela la sangre», dice el presentador. Pero Antonio David no se cree nada de lo que cuenta su exmujer: «Jorge, os ha estafado. El documental de Rocío Carrasco es una farsa. Te he dicho que llevo 25 años hablando de mi vida, donde ella forma parte. Yo sé lo que he vivido en primera persona, si vais a hacer ver a la gente o Rocío Carrasco va a hacer ver a la gente que su verdad es la verdad absoluta, lo va a pasar fatal porque no sabe la que se le avecina», avanza.

El padre de Rocío Flores está preparado para la gran guerra: «Te dije el otro día que venía tormenta. Esta chica no sabe dónde se ha metido. Jorge, ¡por dinero! A mí se me ha achacado que he hablado de la mamá de mis hijos por dinero, que a nadie se le olvide que ella ahora habla del padre de sus hijos, de sus hijos y su familia por dinero», sentencia.