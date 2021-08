¿Íñigo Onieva ha sido infiel a Tamara Falcó?: Miguel Frigenti, responde

En su salida del trabajo, Miguel Frigenti atendió amablemente a los medios que se encontraban en las inmediaciones de Mediaset. El tertuliano fue preguntado por uno de los temas que más polémicas han generado en los últimos meses: las supuestas infidelidades de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. “Yo no puedo confirmar si son ciertas, pero sí puedo decir que me fio de mis fuentes y que cuando yo anuncié que Íñigo supuestamente le había sido desleal a Tamara con esta chica latina, yo creo en esa posible deslealtad, pero no lo puedo confirmar”, ha comenzado diciendo muy cauto.

Además, Frigenti ha desvelado que “ayer lo comentó un compañero mío, que probablemente Tamara sea consciente de la naturaleza de esta relación, como que él también tenga una aplicación donde se liga con gente de un alto poder adquisitivo y puede que Tamara sea consciente y que la compense, es que tampoco sabemos si es una pareja abierta porque al final cada pareja es un mundo”.

Todo apunta a que Onieva podría tener una aplicación en su dispositivo móvil para ligar. Frigenti ha revelado que se trata de “una red social que se llama Raya”. A diferencia de otras plataformas, esta “solo admite al 8 % de la gente que intenta solicitar porque son personas con un alto poder adquisitivo, no solo famosos, sino empresarios y gente muy elitista, y es por eso que no todo el mundo tiene acceso”. “Es una aplicación en la que no se pueden hacer capturas de pantalla, está muy protegida, hacen exámenes exhaustivos a los usuarios para ver si cumplen o no las normas… es una aplicación bastante controlada para salvaguardar la privacidad de los usuarios”, ha comentado. Además, ha añadido que compañeros suyos de Mediaset también forman parte de este ‘club selecto’, pero no ha querido revelar ningún nombre para salvaguardar su privacidad.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva llevan semanas haciendo frente a los rumores de una posible crisis entre ellos. Sin embargo, y pese a que desde el primer momento en el que iniciaron la relación, se mostraron muy celosos de su intimidad, han ido dejando constancia a través de las redes sociales que, por el momento, se encuentran felices y disfrutando de su romance. Una historia de amor que cumplirá su primer aniversario una vez termine el verano. A lo largo de este año, tanto la marquesa de Griñón como el ingeniero se han mantenido cautos en todo lo referente a su romance.

Fue el pasado 11 de julio cuando la hija de Isabel Preysler compartió una tierna instantánea en su perfil de Instagram junto a su chico mientras disfrutaron de una boda de unos amigos suyos. En la estampa se les pudo ver sonrientes y muy cómplices mirando acaramelados al objetivo de la cámara que inmortalizó el momento.