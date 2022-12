Alba Carrillo pone punto y aparte a su trayectoria televisiva y estos son los motivos

Ha pasado un mes desde que tuvo lugar la polémica fiesta de la productora de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Una velada que ha pasado al recuerdo de todos sus asistentes por ser el escenario perfecto de un acercamiento entre ellos que terminó por la ruptura definitiva de su amistad y posterior despedida de todas las labores mediáticas del ganador de Supervivientes a consecuencia de las quizá excesivas explicaciones que estaba llevando a cabo la colaboradora en Ya es mediodía. Lo que tal vez nadie podía llegar a imaginar es que la hija de Lucía Pariente también abandonaría el programa del mediodía de Telecinco de manera repentina, dejando tanto al presentador como a sus compañeros repletos de dudas.

Tanto es así, que durante esta misma mañana y en El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat ha hecho referencia a Alba con cierto cariño: “Yo echo de menos a Alba Carrillo en Ya es mediodía, pero no sé nada de ella”, contaba. Unas declaraciones que se sumaban a la posibilidad de que en el espacio televisivo en cuestión tuviera lugar el fichaje de dos nuevos colaboradores, sobre todo teniendo en cuenta que Jorge Pérez ha salido de la ecuación y que todo apuntaba a que la ex de Fonsi Nieto iba a ir por el mismo camino. No obstante, Sandra Aladro ha querido lanzar un halo de esperanza a todos los colaboradores presentes en el espacio de las mañanas de Telecinco: “Yo sé que ha estado muy preocupada por su hijo porque tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz, se destrozó la cara y ha estado muy pendiente de él (…) De momento, quiere seguir en su casa porque dentro de un mes tiene los exámenes del último curso de criminología, que lo termina ya. Es su prioridad ahora mismo. Estudiar, centrarse, y que yo sepa, no tiene en mente un regreso inmediato”, zanjaba la colaboradora, aunque apuntando que “tiene que volver, porque no hay ningún motivo para no hacerlo”.

Sea como fuere, habrá que esperar a que pase el tiempo para saber si realmente se trata de un parón temporal por parte de la ex concursante de Gran Hermano VIP, o si por el contrario, ha optado por dejar la televisión de manera definitiva tras haberse ganado los corazones de una gran parte de la audiencia por su sinceridad y espontaneidad. Y es que, pese a haber sufrido un momento convulso al darse a conocer toda la realidad sobre su affaire con Jorge Pérez, Alba se sometió al polígrafo del Deluxe para seguir demostrando que su versión era la correcta. Una prueba de fuego que la modelo superó con creces, diciendo muchísimas verdades y dando un paso más allá hacia La Fábrica de la Tele, productora con la que no parecía tener mucho feeling después de las idas y venidas que han tenido tanto ella como su madre con Jorge Javier Vázquez.