Adela González carga contra Alba Carrillo: “Gracias por nada”

Alba Carrillo no está atravesando su mejor momento. A pesar de ser uno de los rostros habituales de Mediaset, desde que saliera a la luz su affaire con Jorge Pérez, la colaboradora no ha dejado de copar titulares. Una exposición mediática que le ha pasado factura, por lo que ha decidido alejarse de los focos mediáticos durante unos días. Decisión por la que no ha acudido a su cita en el Mediafest Night Fever, dejando tirado al programa en el último momento.

Después de cantar por Rocío Jurado la semana pasada, con pullitas hacia su compañero incluidas, la ex concursante de GH VIP ha tomado la decisión de ausentarse en esta gala. “Esta noche tenemos una baja. No soy yo, que yo con tacones ya supero el 1,60 cm. Me refiero a Alba Carrillo, que solo ha aguantado una semana como concursante”, ha lanzado sin tapujos Adela González, presentadora del espacio junto a Jorge Javier Vázquez.

Pero el enfado de la conductora no ha quedado ahí, pues ha continuado reprochando la actitud de la televisiva. “El miércoles por la noche decidió no participar en el Mediafest y dejaba tirado al cantante WRS, el cantante con el que iba a participar. Pero, sobre todo, que eso está muy feo, a todo un equipo que se deja la piel por hacer este programa no, este programón”, ha seguido, sin dejar de lanzar dardos envenenados. Según ha comunicado, pronto encontraron un sustituto, Iván González, que se ha subido al escenario con todas las ganas del mundo. “Así que, desde aquí, Alba, gracias por nada”, ha zanjado su mensaje.

Y es que, la presión mediática que Carrillo ha recibido tras su affaire la ha hecho alejarse de la pequeña pantalla y centrarse en el bienestar de su salud. “Empieza a poner problemas porque ha sido muy complicado para ella, que no está bien. La dirección le dice que se tranquilice, que le pone todas las facilidades, que no se preocupe…”, comentaron el pasado miércoles en Sálvame. Sin embargo, no ha sido suficiente para la colaboradora, que ha preferido estar junto a su familia y en la intimidad de su hogar en estos momentos tan complicados.

El dardo de Ana María Aldón a Ortega Cano

Pero la de Adela no ha sido la única pullita que ha resonado en el plató del Mediafest. Ana María Aldón, que es ya una mujer renovada y con ganas de comenzar una nueva etapa en solitario, no ha dudado en lanzar un dardo envenenado a su todavía marido, Ortega Cano.

Pese a no estar pasando por su mejor momento, la diseñadora no ha dudado en entonar Resistiré como ejemplo del ave fénix que ha demostrado ser. Una canción con la que se siente muy identificada y así lo ha hecho saber. “Yo me conozco todas las plazas de toros, pero no todos los teatros”, ha afirmado, dejando claro que las carencias de su matrimonio siempre han sido una realidad, puesto que no es la primera vez que habla de la poca vida en pareja que hacía junto al diestro.