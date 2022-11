‘Mediafest Night Fever’: El nuevo reto de Ana María y la agria queja de Kiko Matamoros

Después del buen sabor de boca que dejó su primera entrega, el Mediafest Night Fever celebra esta noche su segunda edición. Desde las 22:00 horas de la noche se puede vibrar con los nuevos shows de canto, baile, transformación drag y humor, en la segunda entrega que Jorge Javier Vázquez y Adela González conducen en Telecinco, con el apoyo de Nuria Marín en el set habilitado para los artistas. ¿Qué deparará la noche de hoy?

Lo primero que el público se ha encontrado es a Carlos Right, Marta Sango y Guillermo Martín interpretando conjuntamente el tema Another day of sun, perteneciente a la banda sonora de la película La La Land. Después será el turno de que los ocho concursantes demuestren que los durísimos ensayos llevados a cabo durante la semana han merecido la pena. Sabemos qué destrezas va a llevar a cabo cada uno.

Todos los ojos estarán puestos en Ana María Aldón, quien ha encontrado en el Mediafest un oasis en el que refugiarse de toda la polémica que envuelve su vida cotidiana. Esta noche se va a convertir en monologuista para hablar sobre los paparazzi, esos compañeros de faena que lleva consigo en cada uno de los pasos que da. En el mismo sentido, Rasel interpretará un monólogo en torno al culto al cuerpo.

Kiko Matamoros se estrenará como drag queen en la segunda gala del #MediafestNightFever #yoveosálvame https://t.co/sT0evJmwEn — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 18, 2022

Un colaborador que tiene un papel importante por delante es Kiko Matamoros. Se estrena como artista invitado, al igual que la semana pasada María Patiño y se ha metido en la piel de una drag queen, teniendo ya los primeros percances durante los ensayos. No le ha gustado nada el traje que le tenían preparado y se ha quejado amargamente: «Esto no está pagado, me niego a ir con el culo al aire» se ha quejado. Para colmo, Kiko ha mostrado su disconformidad con cómo estaba quedando la edición del vídeo. Esta misma semana se conocía que se va a ausentar de Sálvame durante un tiempo al marcharse a vivir de manera temporal a Dubái. El motivo es que a su pareja, Marta López, le ha surgido una buena oferta profesional y él quiere estar a su lado, dejándolo todo por amor

La segunda gala del Mediafest Night Fever se completará con las siguientes pruebas: «En la categoría de ‘Canto’, Carolina Ferre cantará ‘Vas a volverme loca’ con Natalia Rodríguez. Por su parte, Anabel Pantoja interpretará Cuando me vaya junto a Melocos. En ‘Baile’, Jaime Nava afrontará un número de salsa acrobática y Germán González bailará break dance.

Kiko Matamoros no estará solo como drag puesto que también Lydia Lozano e Irma Soriano se transformarán, desfilarán y actuarán amadrinados por una de ellas. Cabe destacar que las actuaciones serán valoradas por un jurado integrado por Antonio Castelo, Soraya y Falete, cuyas puntuaciones se sumarán a los votos que la audiencia emita en Telecinco.es. El ganador de la noche obtendrá un premio en metálico que donará a una ONG de su elección.