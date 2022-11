Anabel Pantoja ya no puede más. Desde que se emitiera en Telecinco Cantora, la herencia envenenada, su familia no ha dejado de estar en el centro del foco mediático, sobre todo, su tía Isabel. Además de cuestionarse su capacidad económica y de poner en duda su futuro profesional, mucho se ha rumoreado con las relaciones familiares de la tonadillera y sus hijos. Hasta tal punto que han sido varios los rostros conocidos que se han sentado en un plató de televisión para hablar de la intérprete de Marinero de luces y no precisamente para dejarla en buen lugar.

La última en hablar públicamente de la madre de Kiko Rivera y desenmascarar una cara desconocida hasta la fecha ha sido Begoña Gutiérrez, ex amiga y productora musical de la cantante. Aunque en un principio el motivo de su visita a Mediaset era comentar la ruptura de su amistad debido a un incumplimiento en el contrato firmado para su gira por América, la ex amiga de la tonadillera ha aprovechado la ocasión para sacar a la luz unos audios de la artista sobre su hija que no la dejan en buen lugar, además de especular que la gira se habría pospuesto a marzo de 2023 por no haber vendido todas las entradas.

Una serie de especulaciones que Isa Pantoja ha desmentido por completo y con las que Anabel ya no ha podido más. Utilizando sus redes sociales como su mayor micrófono, la ex concursante de Supervivientes ha alzado la voz para sacar la cara por su tía y sentenciar el linchamiento mediático que lleva meses sufriendo. “Ya es tiempo y toca ponernos a pensar si merece y compensa todo lo que es hablar o contar cosas de esta persona. Claro que compensa, porque vende, hace audiencia, interesa y, por supuesto, pagan”, ha comenzado diciendo, dejando claro que, desde su punto de vista, todo el que se sienta en televisión para hablar lo más mínimo de Isabel Pantoja lo hace por un motivo económico.

Sin embargo, la televisiva no ha querido pasar por alto el daño y las consecuencias que estas continuas intervenciones podrían estar teniendo en su tía. “Dónde está ahora la protección para una persona que sin hablar, sin participar y sin cobrar se hable de ella a diario, mentiras y todo lo que sea. A mí me da mucho miedo en lo que nos estamos convirtiendo y, sobre todo, porque no sé cómo ella sigue en pie, aguantando”, ha expresado, en un tono que deja ver que, claramente, está completamente enfadada con la situación.

Para finalizar, la prima de Isa Pantoja ha querido lanzar una reflexión a sus seguidores y a toda la gente que ha puesto en entredicho a la tonadillera: “Esto es insoportable, poneos en su lugar. Que hablen de vosotros día sí y día también, amigos, no amigos, gente. Que inventen, que cuenten vuestra intimidad. Es para volverse loco”. Un mensaje que no ha estado exento de polémica, pues el programa que ha dado voz a estos testimonios sobre Isabel Pantoja ha sido, durante muchos años, su hogar, su fuente de ingresos y, sobre todo, su trabajo.