Isabel Pantoja, obligada a aplazar su gira americana hasta marzo de 2023

La suerte no está del lado de Isabel Pantoja. Tras muchos meses preparando con ilusión su gira por América, la tonadillera ha tenido que pausar sus planes hasta nueva orden. ¿El motivo? Un trámite burocrático a la espera de la aprobación final. Si hace apenas dos semanas el mayor impedimento para viajar era el visado especial por antecedentes penales -que finalmente ha conseguido- ahora ha sido otro tipo de documentación el que ha paralizado de nuevo sus proyectos profesionales.

Ha sido la propia artista quien, a través de un comunicado de prensa, ha dado la mala noticia. “Queremos enviar, ante todo, un mensaje de tranquilidad a todos los fans y público querido de Isabel Pantoja y remarcar que la gira no corre peligro de cancelación”, ha comenzado la misiva, en un intento de calmar las aguas. Con esta carta informativa, la intérprete de Marinero de luces ha comunicado que el Departamento de Inmigración de Estados Unidos finalmente le había concedido la visa, pero que queda un último paso, el “estampado de su visa en el Consulado de Estados Unidos de Madrid, que se hace mediante una entrevista”.

Un paso que está demorado debido a que es necesaria “la aprobación final de un trámite burocrático que ha sido necesario presentar adicionalmente”. Un nuevo revés que ha puesto en jaque su tan esperada gira por América que estaba prevista desde la próxima semana hasta el 10 de diciembre, en la que haría parada en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, Puerto Rico, Houston y Dallas. “Sabemos que los trámites migratorios en los Estados Unidos son complejos, burocráticos y se demoran a veces más de lo previsto, por lo tanto, valorando las opciones que tenemos ya tan cercanos a las fechas de la gira, hemos tomado la decisión de posponer la gira ‘Enamórate’ para la segunda quincena del mes de marzo de 2023”, ha continuado rezando el comunicado.

Asimismo, la oficina de la tonadillera ha querido remarcar que esta decisión ha sido motivada “por causas ajenas a la voluntad de la artista y de los promotores”. Para finalizar, el equipo ha lanzado un mensaje positivo frente a este revés: “Por el momento, Isabel Pantoja posee la convicción de poder reencontrarse con su público en marzo después de esta larga espera y los exhorta a no desanimarse”.

Y es que, la gira ‘Enamórate’ que la sevillana tenía previsto empezar el próximo 11 de noviembre no deja de tener trabas en el camino. Hace apenas un mes, Luis Rollán hizo pública una información que no dejó en buen lugar a la tonadillera. Al parecer, el problema del visado, llevó a Pantoja y a su hermano Agustín a incumplir el contrato que habían cerrado con la organización del show, que se vio en la obligación de tomar medidas legales contra ella. «Mi amiga se ha visto sin otra salida que tomar medidas legales contra ella porque Agustín e Isabel han hecho la gira con otra persona sin tener en cuenta el acuerdo al que habían llegado con esta persona”, anunció el comunicador. Sea como fuere, lo que está claro es que la intérprete de Se me enamora el alma no gana para disgustos.