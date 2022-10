Isabel Pantoja no levanta cabeza. La ilusión que tenía por el prolongamiento de su gira americana está a punto de hacerse añicos. Todo nace del tremendo éxito que tuvo el pasado mes de mayo, cuando ofreció varios conciertos en Chile y Argentina que tuvieron una buena acogida. Su hermano y representante, Agustín Pantoja, negoció una ampliación de su gira por otros puntos del continente americano que difícilmente va a ser posible. Son varios los problemas que afronta la tonadillera al respecto.

La cantante tiene agendado cantar el domingo 13 de noviembre ante más de 3.200 espectadores, en el United Palace Theatre de Broadway, situado en el corazón de la zona de más ocio de Nueva York. Una cita que le haría muchísima ilusión poder llevar a cabo, pero no parece que vaya a ser factible.

¿El motivo? El visado especial por antecedentes penales que necesita para viajar hasta Estados Unidos. Para conseguirlo, debería ir al consulado de Estados Unidos en España a rellenar el formulario donde se declara arrepentida de los delitos cometidos y manifestar propósito de buena conducta. Un trámite necesario pero que la viuda de Paquirri considera humillante y que hiere su orgullo. Una opción podría haber sido mandar un representado, que bien podría ser Agustín, pero la burocracia solo admite que sea ella quien se persone en las dependencias correspondientes para estampar su firma en este documento. La razón que esgrime Isabel Pantoja para no acceder a esto es que piensa que no hizo nada ilegal.

Los conciertos todavía están planificados y las entradas se siguen vendiendo por los canales habilitados. Sin embargo, mientras la artista no supere este escollo no podrá viajar a Estados Unidos y, por lo tanto, no podrá cantar ante su público americano. Un contratiempo importante pero que no ha sido el único que ha encontrado en esta gira.

Al margen de dicho problema, está el supuesto incumplimiento de contrato que habría llevado a cabo Agustín Pantoja con la persona encargada de la organización de los shows en Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami y Puerto Rico. Fue Luis Rollán, gran amigo de Pantoja y de dicha persona, la que dio la información hace dos semanas: «Ellas habían llegado al acuerdo de que sería esta mujer, amiga mía, la que se encargaría de la organización de los conciertos de Isabel Pantoja en América, pero finalmente por problemas con el visado de Isabel no se llevó a cabo». Esto ha supuesto que no dude en demandar a Isabel Pantoja: «Mi amiga se ha visto sin otra salida que tomar medidas legales contra ella porque Agustín e Isabel han hecho la gira con otra persona sin tener en cuenta el acuerdo al que habían llegado con esta persona».

Por si fueran pocos disgustos, este viernes Isabel estará muy pendiente de la televisión porque acude a Viernes Deluxe una de sus peores pesadillas: Dulce Delapiedra. La que fuera niñera de Isa Pantoja se sienta en el plató del programa nocturno de Telecinco para someterse a un polígrafo para hacer saltar por los aires el clan familiar. Más tensión para Isabel Pantoja.