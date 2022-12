Parecía que las aguas se habían apaciguado entre José Ortega Cano (68) y Ana María Aldón (45). Pero nada más lejos de la realidad. Después de anunciar el pasado 22 de octubre su ruptura tas más de diez años de matrimonio y un hijo en común, y alcanzar un acuerdo de divorcio hace escasas semanas, siguen las informaciones que apuntan a nuevas y fuertes discusiones entre la de Sanlúcar de Barrameda y el torero.

La última gran bronca habría tenido lugar después de que la diseñadora hiciera unas declaraciones en el programa Fiesta-en el que colabora habitualmente-, el pasado fin de semana, cuando se sometió a un episodio de hipnosis. Ana María reveló que durante el nacimiento de su hijo con José Ortega Cano se sintió muy sola, puesto que, por entonces, el diestro estaba encarcelado en Zaragoza, cumpliendo con la condena de dos años y medio de prisión por la muerte de Carlos Parra en un accidente de tráfico que causó en mayo de 2011, cuando conducía con más del doble del nivel de alcoholemia autorizado. «Yo en el embarazo y en el parto estuve muy acompañada, pero me volví a ver sola con otra criatura. Mi niño tenía un año cuando su padre estaba en Zaragoza».

Asimismo, la diseñadora habló sobre la incomprensión familiar que siempre ha sufrido por parte del entorno del padre de su hijo. «Aquella situación era horrorosa, el verme sola de nuevo con otro hijo. Yo lo que recuerdo es que durante todo el embarazo fueron muy duros conmigo. No me conocían absolutamente de nada. Les tapaban la cara, les ponían un micro y hablaban lo más grande de mí», afirmó Aldón.

Ya ese día, durante la publicidad, Ortega Cano llamó a la periodista Beatriz Cortázar (59) para hacerle saber que le habían molestado enormemente las palabras de su exmujer sobre su familia y defender que no estuvo sola y que contó con el apoyo de una persona anónima que trabaja en la casa familiar. Pero el enfado del padre de Gloria Camila (26) fue más allá. Según ha contado este miércoles el periodista Antonio Rossi (53) en El programa de Ana Rosa, al término del programa, el torero reprochó a la ex concursante de Supervivientes 2020 que «contara una historia que no vivió así». «Ortega Cano no cree que ella deba ser tan injusta con su familia y él. Le molestó mucho que Ana María volviera a señalar a los suyos y que compara su primer parto, en una situación familiar complicada, con una pareja complicada y episodios de maltrato con la soledad que pudo sufrir en Zaragoza», ha expresado Rossi.

Pero nada queda ahí. El periodista ha confesado el deseo del torero de que «la historia acabe ya, que deje de hablar de él», y que la diseñadora ponga rumbo a la nueva casa que ha comprado en El Casar, Guadalajara, por 250.000 euros. «Por primera vez él ya expresa claramente y abiertamente a su círculo que quiere que ella desaparezca de su vida», añade.

Estas palabras irían acorde a las imágenes que hemos podido ver del diestro en las últimas semanas, en que parece que empieza a rehacer su vida lejos de la madre de su hijo.