Fue ayer cuando el nuevo espacio de Telecinco, Fiesta, dio su pistoletazo de salida. Todo un éxito en el que no solo han regresado algunos de los colaboradores más aclamados de la prensa rosa, sino que también ha supuesto la vuelta de Emma García a la que ya considera su segunda casa. Y, como no podía ser de otra manera, quien también ha vuelto a colaborar con la cadena de Fuencarral ha sido Ana María Aldón que, como cada domingo, se ha sentado en el plató de televisión para narrar en qué punto se encuentra su matrimonio.

Nada más reencontrarse, la diseñadora y la presentadora se han fundido en un caluroso abrazo. “Te dejé muy mal, pero ahora te veo bien, Ana, con una sonrisa especial. Una sonrisa como de persona enamorada”, ha expresado Emma García. Sin embargo, la mujer de Ortega Cano ha querido dejar claro que su felicidad no se debe a su matrimonio: “Estoy mucho más tranquila, sigo con mi tratamiento y la relación con el padre de mi hijo es cordial”. Una charla en la que, además, la colaboradora ha hablado abiertamente y por primera vez de la ruptura con el diestro.

Pese a que ella misma ha confesado que su ruptura está confirmada de “hace tiempo”, los dos siguen viviendo bajo el mismo techo, sobre todo por el bienestar del hijo que tienen en común. “Estamos viviendo junto y hablamos. Hemos tenido conversaciones, hay mucha cordialidad, respeto, cariño y un niño precioso. Somos cuatro personas en casa y comemos y cenamos juntos”, se ha sincerado. Y es que, aunque actualmente hacen vidas por separado, la pareja sigue manteniendo una buena relación en el domicilio conyugal. “No tenemos relación a nivel de pareja. No nos está resultando nada difícil hacer lo que estamos haciendo. Todo era acostumbrarse y nos hemos acostumbrado. Es mejor que lo que teníamos. Llegamos a un punto en el que era imposible seguir así”, ha explicado, abriendo como nunca su corazón.

Estos meses y, sobre todo este verano, han significado un antes y un después para la diseñadora que, tras caer de nuevo en la depresión, parece estar levantando cabeza. “Estoy mucho mejor. No me ha pasado nada extraordinario. Sí la recuperación, como tú decías, el empoderamiento. La fuerza que tú tienes para decir: ‘aquí estoy yo’. Yo necesitaba esa fuerza, era la vitamina que me faltaba”, ha explicado en el plató. De igual forma, el torero ha aceptado que la situación de su matrimonio ha dado un giro de 180 grados y que lo único que ahora hay entre él y su mujer es una excelente relación de cordialidad y respeto por el pequeño José.

Pero no todo ha quedado ahí, pues la tertuliana se ha sometido a las preguntas más cuestionadas por el público, entre las que se encontraba -como no podía ser de otra manera- la incógnita de un divorcio no muy lejano. “¿Te tengo que responder ahora o puedo esperar al año que viene?”, ha sido su primera reacción entre risas. Acto seguido y ya con semblante serio, Ana María Aldón ha sido todo lo sincera que le permite su intimidad: “Para eso habrá que esperar, de momento hay que esperar. Es una pregunta muy difícil de responder y, sobre todo, no tengo la necesidad imperiosa de responderla inmediatamente”.