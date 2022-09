Ana María Aldón pronunció el 5 de septiembre unas palabras en Viva la Vida que resuenan 12 meses después con más fuerza que nunca: «Yo no me voy a separar de Ortega Cano, no tengo intención de hacerlo. Claro que lo estoy pasando mal, pero de ahí a separarme hay un abismo», decía convencida en plató. Mucho ha llovido desde entonces y en realidad su voluntad sigue siendo la misma, pelear por salvar su matrimonio, muy deteriorado y más distanciado que nunca.

De momento ha cumplido su promesa, no sin pagar un peaje bastante elevado que ha afectado a su estado anímico. Ni ella ni el que fuera marido de Rocío Jurado pasan por su mejor momento. Son noticia día sí y día también, pero se mantienen fuertes sin romper el vínculo que contrajeron cuando se dieron el sí quiero. ¿Cómo está la diseñadora tras atravesar su verano más complicado? LOOK da respuesta a todos los interrogantes en torno a la vida de Ana María Aldón. Fuentes de su entorno cercano nos desvelan que «se encuentra en un proceso de su recuperación en el que sólo está pensando en ella», pero que «su intención es salvar su matrimonio con Ortega Cano», nos dicen.

Más dubitativa se mostraba en su última aparición pública en Ya es verano: «Yo he dado el 100% de mi matrimonio y creo que he hecho lo que tenía que hacer en todo momento». Sobre el no coincidir con su marido, se excusó así: «Él tiene compromisos y está ocupado. Lo veo con actitud y me alegra, no me gusta ver a la gente que quiero mal (…) Hacemos una vida cordial». Este digital ha podido conocer que no ha estado con Ortega Cano porque no ha coincidido por una cuestión de fechas, pero que su intención es regresar pronto a su casa.

Desde que tuvo lugar el encontronazo con Gloria Camila Ortega evita estar en la casa de Fuente del Fresno por temor a que pueda producirse un nuevo cara a cara entre ellas ya que Gloria tiene derecho a vivir en ese inmueble. Ahora que la hija del torero va a participar en Pesadilla en el Paraíso va a producirse la vuelta a su casa madrileña con casi total seguridad. Desde su entorno deslizan que «entre sus planes no está divorciarse», pero no niegan que existe un problema real con su hijastra: «Una cosa es su matrimonio y otra los satélites. Ella quiere estar con su marido no con los satélites…», nos apuntan. Esa distancia que han demostrado este verano tanto en Madrid como en Costa Ballena aspira a terminarse pronto, según nos cuentan.

Ana María Aldón y sus planes de futuro

Toda vez que el verano agoniza, la modista empieza a pensar en cuáles serán sus próximos pasos. Ya ha anunciado que va a volver a retomar algunos proyectos con un post en redes sociales en el que anuncia nuevas etapas en su vida.

Hace un año estaba consolidada en los medios pero después de tocar fondo y de hacer su desaparición se ve obligada a hacer algunos cambios. LOOK ha podido saber que ha retomado su trabajo en redes sociales con Marc Florensa. Hay novedades en este sentido y apunta a relanzar sus perfiles. En breve sabremos cuáles van a ser sus nuevos proyectos: «Empieza su recuperación y retoma su imagen en redes con cambios importantes en su hoja de ruta. Hay cosas en su horizonte», nos apunta.

Por otra parte, más allá de las redes está la faceta de televisiva. No obstante, ha sido la que más problemas le ha dado tras dejarse aconsejar por personas cercanas a Ortega Cano. Sus intervenciones televisivas han creado confusión entre sus seguidores y le han hecho un flaco favor . Su horizonte es todo un interrogante en cuanto a televisión. Ana María Aldón vuelve, pero con mucho trabajo por hacer.