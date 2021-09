Ana María Aldón y José Ortega Cano no ganan para disgustos. Desde la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, no levantan cabeza debido a las polémicas que giran entorno a su familia. De hecho, el próximo otoño se emitirá la segunda entrega de la docu-serie de Rociíto, ‘En el nombre de Rocío’, donde la hija de ‘La más grande’ relatará en primera persona los motivos por los cuáles se distanció de algunos allegados, como es el caso del maestro.

A esto se le suman las declaraciones que dio el diestro en ‘Viva el verano’ -especial emitido en Telecinco hace unas semanas y presentado por Toñi Moreno-. Durante su entrevista habló de su romance con Rocío Jurado y tras expresar lo que sentía, la diseñadora se derrumbó. Este sábado en ‘Viva la vida’, Diego Arrabal ha revelado una información que ha provocado una tajante respuesta por parte de la diseñadora.

“Este verano hay unos compañeros de prensa que hacen un reportaje en la zona donde veraneas. ¿Tú le has contado a una amiga o familiar tus intenciones de a lo mejor separarte de Ortega Cano?”, preguntaba Diego Arrabal a lo que Ana María respondía con rotundidad, una y otra vez: “Yo no me voy a separar de Ortega Cano, no tengo intención de separarme de Ortega Cano”.

“Claro que lo esto pasando mal, pero de ahí a separarme hay un abismo”, ha añadido descolocada. “Yo no estoy falta de cariño, eso sería muy injusto decirlo. Ni por parte de mi marido ni por parte de mi familia ni de las personas que me quieren. No tendría yo vergüenza de decir yo eso. Los que me quieren están a mi lado. Lo paso mal por los meses que hemos pasado y por lo que queda por delante”, ha explicado Aldón.

Además, la que fue concursante de ‘Supervivientes’ ha zanajado otro rumor sobre que Ortega Cano iba a tomar medidas cautelares sobre la emisión de la segunda parte de la mini-serie de Rocío Carrasco. “Mi marido no. De Gloria no lo sé porque yo no la voy a llamar para preguntarle si eso es cierto o no. Pero de mi marido no es cierto. No ha pedido medidas cautelares en ningún momento”, ha asegurado.

No obstante, Ana María, sí ha revelado que su marido ha tomado la decisión de defenderse y está pensando en tomar medidas judiciales por las cosas que se están diciendo de él en las últimas semanas. “Actuaciones judiciales solo por su cuenta sí, porque se han dicho cosas muy graves. No estoy diciendo que no haya dado ningún paso, estoy diciendo que se va a defender de lo que se ha dicho”, ha contado sin dar más detalles de este asunto.