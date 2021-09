José Ortega Cano y Ana María Aldón, un frente unido ante las polémicas

José Ortega Cano y Ana María Aldón han vivido unas semanas de los más turbulentas. Las sinceras declaraciones de la gaditana en ‘Viva la vida’, donde confesó que pensaba que su marido seguía enamorado de Rocío Jurado, llegando a preguntarse «¿qué hago yo aquí?», parecieron abrir una brecha en su matrimonio. Especialmente después de que el torero al confesar que no entendía a qué entendían sus palabras, «no lo entiendo. Soy su marido y me he portado maravillosamente con ella, yo no puedo quedar en ese lugar de cara a la gente y a la calle», dijo.

Con el paso de los días los ánimos se fueron calmando y después de que Aldón le echara un capote a José, «no necesito que me de mi sitio públicamente porque lo demuestra todos los días», aseguró, parece que todo vuelve a la normalidad. Este jueves han disfrutado de un entrañable paseo familiar con el que han querido alejar de ellos los rumores de crisis.

Agarrado de la mano, el matrimonio ha dejado claro que se quieren, están enamorados y entre ellos no hay ningún problema. Junto a ellos, su hijo José María y la madre de la colaboradora televisiva, que está sufriendo un bache de salud tras sufrir una caída hace unas semanas.

Un paseo por las calles de Cádiz durante el cual el diestro ha sido preguntado por las últimas novedades familiares. Al parecer su hija Gloria Camila ha interpuesto medidas cautelares contra su hermana, Rocío Carrasco, para defender el honor e intimidad de su madre, Rocío Jurado, afanándose en que no se tiene el permiso de ‘La más grande’ para su publicación. Unas medidas a las que su viudo se habría sumado.

De momento, el maestro prefiere guardar silencio, comentando que «no puede decir nada» sobre el avance de estas medidas cautelares, «porque no se puede», pero afirmando que se encuentra «bien». Tras conocerse la intención de Carrasco de hacer públicos los diarios de su madre, el resto de la familia ha intentado pararla. Está previsto que este otoño la joven desvele su contenido, que se sumará a las confesiones que haga en la docu-serie ‘En el nombre de Rocío’.

Toñi Moreno asegura su reconciliación

Unas horas antes era Toñi Moreno, durante el estreno de la obra de Paz Padilla, ‘El humor de mi vida’, quien confirmaba que las cosas están ya arregladas entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. «Lo que pasa en los matrimonios es que siempre hay algún momento, en el que a lo mejor no están de acuerdo en algo y yo creo que Ortega cuando vio que Ana María dijo lo que dijo, pues se enfadó. Tubo un momento de arranque, como buen torero que es, pero ellos lo arreglaron enseguida. Lo que pasa es que como Ana María trabaja en el programa, todo lo que ocurre con ella sale, pero está todo solucionado, me consta».