Toñi Moreno está radiante. La presentadora acaba de finalizar otra etapa en su vida tras presentar durante el verano ‘Viva la vida’, ya que ha sido la sustituta de Emma García los dos últimos años. Ahora, afronta con ilusión la ‘vuelta al cole’ con nuevos proyectos. Este miércoles, ha acudido al estreno de la obra de Paz Padilla, ‘El humor de mi vida’, que ha tenido lugar en Gran Vía -Madrid-. Durante su posado en el photocall ha atendido a los medios allí presentes y uno de los temas que ha abordado ha sido la polémica que ha habido en las últimas semanas en relación al matrimonio formado por José Ortega Cano y Ana María Aldón.

“Lo que pasa en los matrimonios es que siempre hay algún momento, en el que a lo mejor no están de acuerdo en algo y yo creo que Ortega cuando vio que Ana María dijo lo que dijo, pues se enfadó. Tubo un momento de arranque, como buen torero que es, pero ellos lo arreglaron enseguida. Lo que pasa es que como Ana María trabaja en el programa, todo lo que ocurre con ella sale, pero está todo solucionado, me consta”, ha confesado Moreno. Es necesario recordar que, José Ortega Cano hizo unas declaraciones en ‘Viva el verano’ sobre Rocío Jurado que llegaron a afectar personalmente a su mujer. De hecho, al día siguiente en ‘Viva la vida’ no aguantó la presión del momento y rompió a llorar. «¿Qué hago yo aquí? Ellos tuvieron un amor tan grande…», llegó a decir la que fue concursante de ‘Supervivientes’.

Sobre el estreno de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, donde la hija de ‘La más grande revelará el motivo por el cual se distancio de su familia, Toñi ha dicho que no sabe si la diseñadora y el maestro están intranquilos por lo que pueda suceder. “No lo sé, se lo tendrías que preguntar a ellos”, ha comentado muy discreta.

También ha hablado sobre los planes que ha hecho esta temporada estival que ya llega a su fin. “Este verano lo que he hecho es trabajar, trabajar, trabajar, porque sabes que cuando viene el trabajo hay que aprovecharlo, he tenido cuatro diítas de vacaciones, que he cogido a la niña y me he ido a Ibiza con una amiga y por lo demás nada, no tengo muchas novedades, trabajar, la niña… mi vida es súper aburrida”, ha contado a los reporteros.

El evento en el que Paz Padilla ha sido la gran protagonista ha servido para reencontrarla con su compañera Emma García, quien este domingo se reincorpora a ‘Viva la vida’ tras sus vacaciones. De hecho, nada más verse han mostrado gestos de complicidad y hasta se han hecho un ‘selfie’.