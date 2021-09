Paz Padilla lleva a los teatros su gran historia de amor

Hace poco más de un año, el 19 de julio, Paz Padilla decía adiós al gran amor de su vida, Antonio Juan Vidal, que fallecía a los 53 años de edad víctima de un tumor cerebral. «No se ha muerto mi marido, se ha muerto mi alga gemela, el amor de mi vida. Es lo único que le he podido dar. Amor del bueno. Le decía te quiero y gracias, 24 horas al día», decía en su reaparición en ‘Sábado Deluxe’. Un programa en el que comenzó a explicar su forma de vivir el duelo y como acompañó a su marido hasta el final.

De esa vivencia cargada de dolor, pero también de muchas lecciones, nació el libro ‘El humor de mi vida’, su debut como escritora, en el que comparte su experiencia. Tras triunfar en las librerías gracias a su combinación de humor y desgarradora sinceridad, la gaditana decidió dar un paso más y llevar el proyecto a las tablas del teatro. Un escenario que no le es ajeno, pues ha participado en obras como ‘Desatadas’ o ‘Sofocos’. Sin embargo, se puede decir que esta función es la más especial de todas.

Con una gran sonrisa en la boca ha presentado el espectáculo este 1 de septiembre, una cita en la que ha estado muy bien rodeada por compañeros de trabajo, amigos y su hija Anna, su gran apoyo. Junto a ellos ha celebrado no solo este estreno, sino también el éxito del libro homónimo, que acaba de llegar a tres nuevos países. «Hace cinco meses que ha salido el libro y es que el libro va solo y la obra de teatro creo que le va a pasar lo mismo, es que es amor y un canto a la vida, a la aceptación, a saber despedir y a aceptar la muerte, es muy bonito».

Un éxito que ha logrado gracias al trabajo, pues reconoce que lleva trabajando en ambos proyectos de manera paralela. A pesar de todo, ha tenido un tiempo para descansar un poco. «He estado en Zahara, pero he estado ensayando porque mi director estaba allí y hemos estado trabajando allí, no he ido ni a la playa, he ido solo por las noches a ver la puesta de sol, pero no me importaba, esto era importante».

Y claro, con tanto hablar de amor hay una pregunta que había que hacerle, ¿tendrá tiempo para el amor? «Ay, pero estoy rodeada de amor y ahora mismo voy a empezar un programa nuevo, así que no sé. Mañana tengo la última trena, el Sálvame, el teatro y el programa nuevo, que se llama ‘A simple vista’, así que no tengo tiempo para nada, para vivir, pero estoy rodeada de amor de verdad. El amor no es solo estar en pareja, hay mucho amor».

Y es que ahora su objetivo está en el terreno laboral, tanto que ya tiene cerradas varias fechas para una gira con su obra y ha firmado nada menos que dos libros nuevos. A pesar de haber vivido un 2020 de lo más trágico, perdiendo a su madre y a su marido, Paz Padilla está ahora viviendo un momento intenso y bonito.

Un éxito rotundo

El libro fue una auténtica revolución y se convirtió en uno de los más demandados de la pasada primavera (se publicó en abril) en librerías y grandes almacenes. La gente le dio una calurosa acogida y la actriz recibió un sinfín de elogios. Look ha tratado de ponerse en contacto -sin éxito- con el representante de Paz Padilla para confirmar en qué punto se encuentran las ventas. No obstante, una buena manera de comprobar lo bien que fue el lanzamiento es que en tan solo dos semanas alcanzó su quinta edición. De hecho, llegó a ser lo más vendido hasta en los mercados de segunda mano. Un triunfo que esta noche da un paso más y es que todo apunta a que la obra ‘El humor de mi vida’ será todo un éxito.