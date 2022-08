El gran cambio físico de Ana María Aldón desde que se dio a conocer

Ana María Aldón se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Si bien antes se mantenía en un segundo plano, la colaboradora dio un paso al frente con su participación en Supervivientes 2020 donde, además, coincidió con Rocío Flores. Por aquel entonces, la mujer de José Ortega Cano lucía un look algo más clásico que en la actualidad, ya que se puede apreciar cómo su imagen ha dado un giro de 180 grados en tan solo tres años.

Cuando la exfrutera conoció al torero apostaba por el color negro para su cabello, que también llevaba ligeramente capeado. En cuanto a la ropa por la que se decantaba, no tiene nada que ver con la que la vemos hoy en día. Los colores vibrantes, las prendas llamativas y diferentes ya no pueden faltar en el armario de Aldón, quien ha demostrado ser toda una fashion victim y estar al tanto de las últimas tendencias.

Y no es para menos, ya que pudo debutar como diseñadora durante la Sálvame Fashion Week. El punto de inflexión, estilísticamente hablando de Ana María Aldón, se puede decir que se produjo durante su paso por el reality más extremo de la televisión. La organización del formato presentado por Jorge Javier Vázquez le propuso raparse el pelo por tres cocidos. Y así fue. Ana María aceptó.

Una vez finalizó el concurso comenzó su transición y se dejó ver con el cabello al cero y con un tono rubio platino. En cuanto a la manera de vestir fue entonces cuando la mujer de Ortega Cano se atrevió a lucir modelos menos convencionales.

También, se ha dejado ver con el cabello rosa y ligeramente capeado. Corte que destacó aún más sus facciones. En la actualidad, la contertuliana continúa llevando el pelo corto, pero ahora con un rubio de lo más favorecedor.

Ana María se atreve con todo. Desde blusas con volantes hasta diseños satinados, pasando por conjuntos que crea como perfectos color block. También combina los estampados de moda, bien sean animal print, de rayas o cuadros, incluso florales. Por otro lado, los accesorios son una de las claves de la mayoría de sus estilismos, ya que suele decantarse por los de tamaño XL. En cuanto al make up, si bien con anterioridad lucía unos tonos neutros como base beauty, en la actualidad también apuesta por marcar su mirada con sombras negras efecto smoking.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

Paralelo a su estilo, Ana María Aldón no atraviesa su mejor momento personal, ya que se encuentra en plena crisis matrimonial con José Ortega Cano. Ella misma ha confesado en diferentes medios de comunicación que no está bien, pero, sin embargo, por ahora no han indicado que se vayan a separar ninguna de las partes implicadas en este entramado familiar que ha acaparado varios titulares durante la temporada estival.