Ana María Aldón ha vuelto a la pequeña pantalla. Después de más de veinte días de silencio, la mujer de José Ortega Cano se ha sentado en el plató de Ya es verano, programa del que a partir de ahora va a ejercer como colaboradora. Vestida de rojo y con un gran aplomo, la diseñadora ha comenzado diciéndole a Verónica Dulanto que está fuerte y tranquila. «Estoy sorprendida, pero fuerte. Estoy preparada, todos han hablado de mí y ahora me toca a mí, creo que es justo y necesario», ha comenzado diciendo Ana María Aldón.

La colaboradora ha dejado claro que no ha hablado hasta ahora y que no hay prevista ningún tipo de exclusiva para confirmar su separación o su reconciliación con Ortega Cano. «No ha habido ninguna negociación con ninguna revista», ha dicho la diseñadora visiblemente enfadada.

Desde que comenzaran los rumores de crisis entre la pareja, Ana María Aldón ha preferido guardar silencio. La colaboradora se ha mantenido alejada del foco mediático por recomendación de sus médicos, pero ahora por fin ha decidido responder a todas las polémicas y contar su versión. Curiosamente, la andaluza ha elegido el mismo programa en el que colabora Gloria Camila no solo para ofrecer su versión, sino también para comenzar una nueva etapa como colaboradora.

Sobre la discusión que mantuvo con Gloria Camila y con Ortega Cano y de la que se han dado multitud de versiones, Ana María ha preferido no comentar lo que pasó en la casa: «No voy a entrar en lo que se pudo decir u lo que pudo ocurrir, porque pertenece a la intimidad. En el jardín no fue la discusión y yo me asusté mucho al entrar. No me encontraba como estoy ahora, pasaba de la tristeza más profunda a la ira, era muy difícil equilibrar las emociones. Cuando veo el garaje abierto, lo primero que pienso es que han entrado. Me esperaba cualquier cosa dentro de la casa», ha dicho la colaboradora, que no ha querido entrar en detalles sobre los motivos que llevaron a José Ortega Cano a marcharse a casa de su hija, aunque sí ha dicho que habría esperado que la avisara de que estaba en casa. Ana María ha comentado que no fue exactamente una bronca, sino una discusión y que ya hace tiempo que no habla con Gloria Camila. De hecho, ha dicho que es consciente de que la hija de Ortega Cano la ha bloqueado en las redes sociales, pero no es algo que le sorprenda: «Si soy tan incómoda, me parece bien que lo haga».

Sobre la actitud de Ortega Cano en los últimos días, en los que la presión mediática ha sido constante, Ana María ha dicho que «ha perdido los nervios». La colaboradora ha comentado que no lo justifica y que no le gusta verlo así: «Creo que lo va a controlar», ha asegurado Ana María, que ha dicho que habla poco con su marido. Eso sí, ha defendido que Ortega Cano es un padre maravilloso y que entre ellos siempre va a existir un importante vínculo: «Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo. Ese es un vínculo que no se va a romper nunca», ha recalcado. Ana María ha asegurado que nadie va a marcarle los tiempos, y que serán ellos los que tomen una decisión, si ese es su deseo. «Los demás solo pueden especular, hasta que nosotros digamos algo», ha explicado. «Nosotros no nos hemos sentado a hablar de separación ni de divorcio», ha sentenciado la colaboradora, que ha dejado muy claro que la prioridad de ambos es el bienestar de su hijo.