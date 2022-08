El golpe ‘definitivo’: Gloria Camila toma una decisión respecto a Ana María Aldón

No es ningún secreto. José Ortega Cano y Ana María Aldón no atraviesan su mejor momento como pareja. Pese a ser considerados como uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país, dadas las últimas informaciones, la diseñadora habría sentenciado su romance con el torero. Fue Kiko Hernández quien el pasado 19 de julio confirmaba que el maestro y la exconcursante de Supervivientes habrían puesto punto final a su matrimonio.

En este entramado familiar entra el juego del rol de Gloria Camila, quien pese a mantenerse en un discreto segundo plano, al ejercer como colaboradora de determinados programas de televisión, como fue el caso de sus intervenciones en Ya son las 8, tuvo que hacer frente a las polémicas familiares. Una de ellas fue cuando su padre acudió a la Sálvame Fashion Week para ver debutar a su todavía mujer. Un encuentro que muchos contertulianos de Mediaset tacharon de “frío”.

“A ver, yo si me pides sinceridad 100% que yo sabéis que soy muy sincera siempre, es verdad que yo había estado viendo el programa antes y después y veo un súper abrazo a Jorge Javier Vázquez, que parece que son amigos desde hace mil años y luego a su marido, pues evidentemente, que yo le había dicho que mi opinión es que no fuese porque al final era el momento de Ana…”, comenzó diciendo. “Pero él decidió ir porque quiso apoyarla y sabía el trabajazo que había detrás… ella también quería que fuese y, entonces él va para darle un ramo de flores y para adorarla… Entonces, eché un poquito de menos un poco más de amor, de efusividad, de cariño y de contacto, pero bueno, que también imagino que serán los nervios del momento”, añadió Gloria.

Ahora, se ha producido un nuevo movimiento por parte de la hermana de Rocío Carrasco, con el que confirma una enemistad con Ana María Aldón. Si bien antes, ambas se seguían en sus respectivos perfiles de Instagram, esa buena relación parece haber terminado porque Gloria ha dejado de seguir a Aldón. Prueba de este hecho se puede ver en el apartado de sus seguidores.

Por otro lado, ninguna de las partes protagonistas de esta historia ha confirmado que se vayan a separar. “Estoy diciendo que no -hace referencia a la separación-, pero hay otra gente que dice que sí. ¿Qué hago yo? Estoy muy cansada. Afortunadamente, estoy dando pasos hacia delante y de momento no han acabado conmigo”, dijo Ana María en su última intervención en Viva la Vida. “Yo ya no espero nada de nadie. Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie. No se me quita en la cabeza en el momento en el que se sienta un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso”, añadió.