La crisis matrimonial que están atravesando Ana María Aldón y José Ortega Cano es ya un secreto a voces. Pese a que ninguna de las partes ha confirmado que se han separado, varias informaciones apuntan lo contrario. Fue el pasado 19 de julio cuando Kiko Hernández revelaba que el torero y la diseñadora habrían puesto punto final a su historia de amor.

Noticia que no tardó tiempo en acaparar numerosos titulares en la crónica social de nuestro país. Han pasado unas semanas desde aquel momento y el todavía matrimonio no se ha dejado ver de manera conjunta. Por separado, en varias ocasiones, pero ni rastro de esas tiernas imágenes que han protagonizado en otras ocasiones.

A primera hora de la tarde, nada más arrancar Sálvame, Kike Calleja, que se encuentra en Costa Ballena anunciaba que iba a lanzar una bomba sobre este entramado familiar. Además, también ha contado en pleno directo que ha tenido la oportunidad de conversar con el maestro y ha confirmado que no está atravesando su mejor momento personal. “Está molesto. Le he dicho que si nos tomábamos un café y me ha dicho que no quiere decir absolutamente nada, que está completamente cansado”, ha revelado el reportero. “Después ha salido de la farmacia -hace referencia a Ortega Cano-, porque tiene una herida en la pierna y se ha mostrado un poco más tranquilo. Después ha ido a la frutería y fue cuando me dijo que le dejáramos en paz”, ha añadido.

Actualmente, Ortega Cano se encuentra en Costa Ballena, y hasta hace unas horas Ana María también, pero la colaboradora se ha desplazado de nuevo hasta Madrid para cumplir con unos compromisos profesionales. Kike Calleja ha asegurado que Aldón ha contado a una amiga que su “matrimonio está completamente roto, que no hay solución, que ya no aguanta más y que por eso se marchaba”.

Así se encuentra Ortega Cano tras la conversación con Ana María Aldón

Rafa Mora, que se encontraba este miércoles en el plató de Sálvame ha arrojado algo más de luz sobre la conversación que han tenido José Ortega Cano y Ana María Aldón.»Tengo información de esa conversación que han tenido estos días Ortega Cano con Ana María Aldón. Ellos han estado juntos. Han hablado. Han tomado esta decisión y yo os puedo contar a vosotros cómo se ha quedado el maestro después de esto», ha comenzado diciendo.

«Él tiene amigos en Costa Ballena y ha transmitido sus sentimientos a este círculo de personas de confianza. Me trasladan que el maestro hay un momento en el que rompe a llorar como si fuera un niño. Está muy triste y desesperado con la situación que está viviendo y que él ha hecho todo por intentar retener a Ana María a su lado, pero que la realidad es la que es», ha añadido.

Estos nuevos detalles llegan después que de Ana María Aldón haya reaparecido tras salir de la peluquería. Ante la presencia de los medios, la diseñadora ha optado por el silencio y ha evitado responder cualquier cuestión relacionada con el torero.